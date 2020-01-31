عاجل.. هجوم واسع يشنه الحوثيون على مواقع للشرعية في جبهة قانية بمأرب "تفاصيل حصرية"
*يمن برس - خاص
شن مسلحو جماعة الحوثي صباح اليوم الجمعة هجومًا كبيرًا وواسعًا على مواقع تتبع الجيش الوطني في جبهة قانية بمديرية ماهلية غربي محافظة مأرب.
ونقل مراسل "يمن برس" عن مصدر عسكري أن قوات كبيرة من مسلحي جماعة الحوثي باغتت صباح اليوم مواقع الجيش الوطني بجبهة قانية، وأن الهجوم أسفر عن عشرات القتلى والجرحى بين الطرفين.
وأضاف المصدر أن المعارك كانت كبيرة وشديدة وبكل أنواع السلاح الخفيف والثقيل في محاولة مستميتة من مسلحي جماعة الحوثي لإسقاط جبهة قانية؛ لتكون الثغرة التي تدخل منها جماعة الحوثي إلى محافظة مأرب.
وأشار المصدر إلى أن المعارك مازالت مستمرة إلى وقت كتابة هذا الخبر وأن الحوثيين مازالوا يدفعون بمئات من مقاتلية من أجل السيطرة في ظل دفاع مستميت من قبل قوات الجيش الوطني ورجال القبائل و المقاومة الشعبية بقانية والعبدية.
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