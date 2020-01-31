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غارات جوية للتحالف على عطان وأرحب وبني مطر
الجمعة, 31 يناير, 2020 06:17:00 مساءً

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غارات جوية للتحالف على عطان وأرحب وبني مطر
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*يمن برس - متابعة خاصة
شنت مقاتلات التحالف العربي، اليوم الجمعة، غارات جوية على مواقع وأهداف لجماعة الحوثي في العاصمة صنعاء.

وقالت مصادر محلية إن مقاتلات التحالف قصفت مواقع لمسلحي جماعة الحوثي في مديرية أرحب شمالي صنعاء.

وأضافت المصادر أن المقاتلات الحربية التابعة للتحالف قصفت أيضا أهدافا للجماعة في مديرية بني مطر.

كما طال القصف، بحسب المصادر، أهدافا عسكرية في جبل عطان جنوب العاصمة.

 وذكرت المصادر أن أعمدة الدخان الكثيف شوهدت تتصاعد من مواقع القصف.

ولم تتوفر على الفور معلومات حول الخسائر التي أسفر عنها القصف الجوي.


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خاص - يمن برس

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