الصفحة الرئيسية / شؤون محلية / معارك شرسة في مأرب والحوثيون يحاولون التقدم إلى معسكر كوفل

معارك شرسة في مأرب والحوثيون يحاولون التقدم إلى معسكر كوفل

النشرة البريدية:

لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:

لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:

أَضغط هنا لمشاهدة الصورة بحجمها الأصلي



*يمن برس - متابعة خاصة



اندلعت معارك عنيفة، اليوم الجمعة، بين قوات الجيش ومسلحي الحوثيين في محافظة مأرب شمال شرقي البلاد.



وقال مصدر عسكري إن معارك عنيفة تدور بين الطرفين باتجاه معسكر كوفل التابع للواء 312 مدرع جنوب شرقي مديرية صرواح غرب مأرب، إثر هجوم شنته الجماعة على مواقع عكسرية.



وأضاف أن قوات الحوثيين تحاول التقدم إلى معسكر كوفل الذي يبعد نحو 10 كيلو مترات عن مركز مديرية صرواح الذي يفصله نحو 30 كيلو مترا عن مدينة مأرب مقر قيادة قوات الحكومة "الشرعية".



وأكد المصدر استمرار المواجهات بين الطرفين في طلعة مية بمديرية مجزر شمال غربي مأرب، وسط محاولات للحوثيين للسيطرة على معسكر ماس الاستراتيجي.



وأفاد أن قوات الحوثيين تتقدم باتجاه منطقة السحيل في مديرية مدغل شمال غربي مأرب، لقطع طريق مأرب صنعاء.



وأشار إلى أن طيران التحالف استهدف تعزيزات للحوثيين بين مديرية مجزر شمال غربي مأرب ومديرية الغيل غرب الجوف، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى وتدمير دبابة و6 مدرعات وآليات، وفقاً للمصدر.



ولفت إلى أن مقاتلات التحالف استهدفت بـ 15 غارة جوية مواقع وتجمعات للحوثيين في مناطق متفرقة بمديرية نهم شرق صنعاء تركزت على منطقة الفرضة.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك اندلعت معارك عنيفة، اليوم الجمعة، بين قوات الجيش ومسلحي الحوثيين في محافظة مأرب شمال شرقي البلاد.وقال مصدر عسكري إن معارك عنيفة تدور بين الطرفين باتجاه معسكر كوفل التابع للواء 312 مدرع جنوب شرقي مديرية صرواح غرب مأرب، إثر هجوم شنته الجماعة على مواقع عكسرية.وأضاف أن قوات الحوثيين تحاول التقدم إلى معسكر كوفل الذي يبعد نحو 10 كيلو مترات عن مركز مديرية صرواح الذي يفصله نحو 30 كيلو مترا عن مدينة مأرب مقر قيادة قوات الحكومة "الشرعية".وأكد المصدر استمرار المواجهات بين الطرفين في طلعة مية بمديرية مجزر شمال غربي مأرب، وسط محاولات للحوثيين للسيطرة على معسكر ماس الاستراتيجي.وأفاد أن قوات الحوثيين تتقدم باتجاه منطقة السحيل في مديرية مدغل شمال غربي مأرب، لقطع طريق مأرب صنعاء.وأشار إلى أن طيران التحالف استهدف تعزيزات للحوثيين بين مديرية مجزر شمال غربي مأرب ومديرية الغيل غرب الجوف، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى وتدمير دبابة و6 مدرعات وآليات، وفقاً للمصدر.ولفت إلى أن مقاتلات التحالف استهدفت بـ 15 غارة جوية مواقع وتجمعات للحوثيين في مناطق متفرقة بمديرية نهم شرق صنعاء تركزت على منطقة الفرضة.







اليمن مارب معارك



شارك الخبر أصدقاءك:



1177

لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:

تعليقات حول الخبر الغرض من خدمة التعليقات هي إيضاح وجهات النظر المختلفة فنرجو إلتزام الموضوعية والجدية في التعليق

"التعليقات تمثل أصحابها" ، فالرجاء عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.







