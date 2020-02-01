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الجيش يفتح جبهة جديدة ويوجه ضربة قاصمة للحوثيين
السبت, 01 فبراير, 2020 12:07:00 صباحاً

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الجيش يفتح جبهة جديدة ويوجه ضربة قاصمة للحوثيين
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*يمن برس - متابعات
قال قائد عسكري إن قوات الجيش حققت تقدما نوعيا في محور بيحان بمحافظة البيضاء، بعد معارك عنيفة ضد جماعة الحوثي.

وأضاف القائد الميداني في محور بيحان العميد أحمد بحيبح في تصريح لصحيفة "26 سبتمبر" التابعة لوزارة الدفاع، أن قوات محور بيحان ترابط في مديريتي الملاجم وناطع، وتخوض معارك التحرير على الخطوط الأمامية مع العدو يومياً.

وتابع: "خلال الأيام القليلة الماضية دارت معارك شرسة بين قوات المحور والحوثيين في الجبهتين ناطع والملاجم، وكبدتهم قوات الجيش خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد".

وأشار إلى أن "الاشتباكات لاتزال مستمرة بين الفينة والأخرى".

وللأسبوع الثاني على التوالي تتواصل المعارك بين قوات الجيش والحوثيين في جبهة نهم شرقي صنعاء وصرواح غربي مارب ومديريات أخرى في محافظة الجوف.


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