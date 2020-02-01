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آيس كريم النيتروجين يثقب جدار معدة طفل مصري

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*يمن برس - متابعات



أصيب طفل مصري، يبلغ من العمر 9 سنوات، بثقب في جدار المعدة بسبب تناوله آيس كريم النيتروجين.

وذكرت صحيفة "الوطن" المصرية أنه تم نقل الطفل، آدم محمد إبراهيم، إلى غرفة العناية المركزة في مستشفى الدمرداش، وذلك عقب إجرائه عملية ترقيع فى المعدة، نتيجة تناوله آيس كريم النيتروجين، الذى تسبب في إحداث ثقباً فى جدار معدته.



وقالت والدة الطفل ، وتدعى تروى هند زكريا: "يوم الجمعة الماضي ذهبنا إلى شارع المعز، واشترينا الآيس كريم بالنيتروجين، كان يحب أن يجربه، وهو عبارة عن قطعة بسكوت متجمدة، بمجرد أن يضعها على لسانه تلتصق وينبعث من فمه دخان"، مؤكدة أن ابنها فور تذوقه للآيس كريم أمسك بطنه وصرخ من الألم: "وجدت وجهه أزرّق وبطنه حجمها يزداد، فاعتقدت أنها حالة تسمم".



توجهت الأم على الفور إلى قسم السموم بمستشفى الدمرداش: "حين وصلنا للمستشفى دخل غرفة العمليات لمدة 6 ساعات ثم خرج الطبيب مؤكداً لنا أن آدم أصيب بانفجار فى المعدة جراء استنشاق النيتروجين، وأننا لو تأخرنا فى إنقاذه ربع ساعة فقط، كان لقي حتفه".



وعلى الرغم من أن طفلها ما زال يرقد فى غرفة الرعاية المركزة، فإن هند أخذت على عاتقها مسئولية تحذير كل أم من أكل الشارع، خاصة هذا النوع من الآيس كريم الذى أصبح منتشراً فى محال كثيرة بالقاهرة: "الآن أحذر كل أم من أن تقع فى الفخ الذى وقعت فيه، الحمد لله الذى نجّا ابنى".





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك أصيب طفل مصري، يبلغ من العمر 9 سنوات، بثقب في جدار المعدة بسبب تناوله آيس كريم النيتروجين.وذكرت صحيفة "الوطن" المصرية أنه تم نقل الطفل، آدم محمد إبراهيم، إلى غرفة العناية المركزة في مستشفى الدمرداش، وذلك عقب إجرائه عملية ترقيع فى المعدة، نتيجة تناوله آيس كريم النيتروجين، الذى تسبب في إحداث ثقباً فى جدار معدته.وقالت والدة الطفل ، وتدعى تروى هند زكريا: "يوم الجمعة الماضي ذهبنا إلى شارع المعز، واشترينا الآيس كريم بالنيتروجين، كان يحب أن يجربه، وهو عبارة عن قطعة بسكوت متجمدة، بمجرد أن يضعها على لسانه تلتصق وينبعث من فمه دخان"، مؤكدة أن ابنها فور تذوقه للآيس كريم أمسك بطنه وصرخ من الألم: "وجدت وجهه أزرّق وبطنه حجمها يزداد، فاعتقدت أنها حالة تسمم".توجهت الأم على الفور إلى قسم السموم بمستشفى الدمرداش: "حين وصلنا للمستشفى دخل غرفة العمليات لمدة 6 ساعات ثم خرج الطبيب مؤكداً لنا أن آدم أصيب بانفجار فى المعدة جراء استنشاق النيتروجين، وأننا لو تأخرنا فى إنقاذه ربع ساعة فقط، كان لقي حتفه".وعلى الرغم من أن طفلها ما زال يرقد فى غرفة الرعاية المركزة، فإن هند أخذت على عاتقها مسئولية تحذير كل أم من أكل الشارع، خاصة هذا النوع من الآيس كريم الذى أصبح منتشراً فى محال كثيرة بالقاهرة: "الآن أحذر كل أم من أن تقع فى الفخ الذى وقعت فيه، الحمد لله الذى نجّا ابنى".







مصر ايسكريم نيتروجين



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