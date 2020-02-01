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مصادر عسكرية تكشف آخر مستجدات معارك الجبهة الشرقية في تعز
السبت, 01 فبراير, 2020 05:32:00 مساءً

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تعز
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تعز

*يمن برس -تعز
قُتل 13 حوثياً وأصيب آخرون، اليوم السبت، خلال معارك مع قوات الجيش الوطني شرقي مدينة تعز (جنوبي غرب اليمن).
 
وقال مصدر عسكري في محور تعز إن المعارك الدائرة شرق المدينة أسفرت عن مقتل 13 حوثيا وإصابة آخرين.
 
وفي السياق، قال رئيس عمليات اللواء 22 ميكا العقيد منصور الحساني في تصريح صحفي إن "المعركة لا تزال محتدمة ومستمرة منذ ساعات الفجر الأولي ولن تتوقف ".
 
وأكد الحساني تحقيق الجيش الوطني تقدمات ميدانية والسيطرة على مواقع استراتيجية أهمها تبة المقرمي .
 
وفجر اليوم السبت شنت قوات الجيش هجوما عنيفا على مواقع الحوثيين تمكنت خلالها من تحرير تلة المقرمي الإستراتيجية المطلة على مواقع السلال الطريق الرئيسي الذي يربط المدينة بالحوبان.


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