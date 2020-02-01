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كمين محكم للجيش يوقع مجزرة في صفوف الحوثيين بالجوف
السبت, 01 فبراير, 2020 10:37:00 مساءً

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كمين محكم للجيش يوقع مجزرة في صفوف الحوثيين بالجوف
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*يمن برس - متابعة خاصة
قالت مصادر عسكرية، إن قوات الجيش الوطني، استدرجت مسلحين حوثيين بسلسلة جبال حام شمال مديرية المتون غرب الجوف، وأوقعت في صفوفهم قتلى وجرحى.
 
وأكدت المصادر أن قوات الجيش استدرجت عناصر الحوثيين عقب محاولاتهم التسلل إلى مواقع الجيش في جبهة حام، وأسفرت العملية عن مقتل خمسة من عناصر الحوثيين وجرح آخرين .
 
بالتزامن من ذلك شنت طائرات التحالف غارات جوية استهدفت آليات عسكرية ومواقع الحوثيين في ذات الجبهة.
 
وفي مديرية الغيل، أفشلت قوات الجيش هجوماً حوثياً على مواقعها في جبال يام جنوب المديرية، و سيطرت على عربة مدرعة وأعطبت عربتين أخريتين.
 
وفي السياق استهدفت مقاتلات التحالف العربي اليوم السبت، بأربع غارات مواقع وتعزيزات للحوثيين في جبهة الغيل.
 
وتشهد عدة جبهات بمحافظة الجوف للأسبوع الثاني على التوالي، مواجهات عنيفة بين قوات الجيش الوطني والمسلحين الحوثيين.


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خاص - يمن برس

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