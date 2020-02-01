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غرامات ثقيلة تنتظر السائقين اليمنيين المقيمين في السعودية

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*يمن برس - متابعات

فرضت الهيئة العامة للنقل في السعودية غرامات على ملاك الحافلات والسائقين المخالفين لـ اللائحة الجديدة المنظمة لنشاط النقل المتخصص وتوجيه الحافلات.



وجاءت الغرامات على النحو التالي:



1- 2000 ريال غرامة تحميل أدوات حادة داخل الحافلة أو مواد قد تلحق بالركاب الآخرين أي أذى.



2- 1000 ريال غرامة تحميل أمتعة تزيد عن سعة المكان المخصص لها أو أثقل من الأمتعة المقررة للحافلات والنقل.



3- 500 ريال غرامة تدخين السائق أو السماح للركاب بذلك “للنقل أو الحافلات”.



كما سيتم فرض الغرامات التالية على المخالفين من قائدي الحافلات:



1- 500 ريال غرامة عند عدم مساعدة سائق الحافلة لذوي الاحتياجات الخاصة عند الصعود والهبوط.



2- 2000 ريال غرامة عدم الوقوف بالأماكن المخصصة لصعود أو نزول الركاب.



3- 2000 ريال غرامة عدم إغلاق السائق أبواب الحافلة.



4- 2000 ريال غرامة عدم تأمين سائق مساعد بالرحلات التي تزيد مسافتها عن 400 كم.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك فرضت الهيئة العامة للنقل في السعودية غرامات على ملاك الحافلات والسائقين المخالفين لـ اللائحة الجديدة المنظمة لنشاط النقل المتخصص وتوجيه الحافلات.وجاءت الغرامات على النحو التالي:1- 2000 ريال غرامة تحميل أدوات حادة داخل الحافلة أو مواد قد تلحق بالركاب الآخرين أي أذى.2- 1000 ريال غرامة تحميل أمتعة تزيد عن سعة المكان المخصص لها أو أثقل من الأمتعة المقررة للحافلات والنقل.3- 500 ريال غرامة تدخين السائق أو السماح للركاب بذلك “للنقل أو الحافلات”.كما سيتم فرض الغرامات التالية على المخالفين من قائدي الحافلات:1- 500 ريال غرامة عند عدم مساعدة سائق الحافلة لذوي الاحتياجات الخاصة عند الصعود والهبوط.2- 2000 ريال غرامة عدم الوقوف بالأماكن المخصصة لصعود أو نزول الركاب.3- 2000 ريال غرامة عدم إغلاق السائق أبواب الحافلة.4- 2000 ريال غرامة عدم تأمين سائق مساعد بالرحلات التي تزيد مسافتها عن 400 كم.







السعودية غرامات اليمنيين



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