غرامات ثقيلة تنتظر السائقين اليمنيين المقيمين في السعودية

*يمن برس - متابعات
فرضت الهيئة العامة للنقل في السعودية غرامات على ملاك الحافلات والسائقين المخالفين لـ اللائحة الجديدة المنظمة لنشاط النقل المتخصص وتوجيه الحافلات.
وجاءت الغرامات على النحو التالي:
1- 2000 ريال غرامة تحميل أدوات حادة داخل الحافلة أو مواد قد تلحق بالركاب الآخرين أي أذى.
2- 1000 ريال غرامة تحميل أمتعة تزيد عن سعة المكان المخصص لها أو أثقل من الأمتعة المقررة للحافلات والنقل.
3- 500 ريال غرامة تدخين السائق أو السماح للركاب بذلك “للنقل أو الحافلات”.
كما سيتم فرض الغرامات التالية على المخالفين من قائدي الحافلات:
1- 500 ريال غرامة عند عدم مساعدة سائق الحافلة لذوي الاحتياجات الخاصة عند الصعود والهبوط.
2- 2000 ريال غرامة عدم الوقوف بالأماكن المخصصة لصعود أو نزول الركاب.
3- 2000 ريال غرامة عدم إغلاق السائق أبواب الحافلة.
4- 2000 ريال غرامة عدم تأمين سائق مساعد بالرحلات التي تزيد مسافتها عن 400 كم.
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