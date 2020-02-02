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استخراج جنين من بطن طفل عمره 7 سنوات في مصر
الأحد, 02 فبراير, 2020 12:45:00 صباحاً

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استخراج جنين من بطن طفل عمره 7 سنوات في مصر
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*يمن برس - متابعات
أجرى فريق طبي بجامعة الإسكندرية عملية جراحية نادرة ودقيقة، لاستئصال ورم داخل بطن طفل عمره سبع سنوات، تبيّن أنه جنين توقف نموه في عمر 3 شهور.

وقال أستاذ طب وجراحة الأطفال والاختلافات الخلقية صابر وهيب، إن "حالة الطفل نادرة تحدث قليلا بين الأطفال، حيث كان الطفل يشتكي من آلام بالبطن وخاصة المنطقة اليمنى، وأجري له عند سن 3 سنوات تدخل جراحي بسيط بالخصية اليمنى".

وأضاف: "بعد تشخيص الورم، وأثناء الجراحة تبين أنه بالتجويف الخلفي بالبطن من الناحية اليمنى وله علاقة تلاحقية مع الحالب الأيمن ما أحدث انسدادا وتضخما بالأعضاء في هذا الجانب من جسمه، وبعد استئصال الورم تبين أنه جنين توقف نموه بعد عمر 3 شهور ووزنه تقريبا 200 غ".

وأكد وهيب، أن "الحالة نادرة جدا لا تزيد عن مائة حالة على مستوى العالم، خاصة أنها لذكر".

وأشار إلى أن "الجراحة كانت صعبة جدا"، بالمقارنة مع حالات أجريت لها عمليات جراحية في السنة الأولى من عمر الطفل.


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خاص - يمن برس

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