جماعة الحوثي تعين اثنين من أبناء تعز لقيادة أخطر جبهاتها في المحافظة (الأسماء)

*يمن برس -خاص
أصدرت جماعة الحوثـي قرارات تقضي بتعيين قادة عسكرين من أبناء محافظة تعز لقيادة بعض جبهاتها في المحافظة .
وقال مصدر مطلع لـ"يمن برس" إن جماعة الحوثي أصدرت قراراً بتكليف المدعو "زيد علي عبد الله قائد" وهو أحد أبناء منطقة "عركب" التابعة لمديرية صبر الموادم ، قائدا لجبهة الأقروض .
كما كلفت المدعو "صلاح أحمد مرشد قائد" وهو من أبناء مديرية صبر الموادم قائداً للمجاميع في جبهة الأقروض .
وتأتي هذه التعيينات بعد معارك شرسة شهدتها الجبهة الشرقية في محافظة تعز والتي أعلن فيها ناطق القوات الحكومية السيطرة على بعض المواقع المهمة والتي منها موقع القرمي في حين تشير المعلومات إلى إنسحاب القوات الحكومية من هذه المواقع بعد ساعات من سيطرتها عليها .
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