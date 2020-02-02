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الحوثيون يحاكمون ترامب في صعدة
الأحد, 02 فبراير, 2020 09:01:00 مساءً

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الحوثيون يحاكمون ترامب في صعدة
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*يمن برس - خاص
أعلنت جماعة الحوثي، اليوم الأحد، بدء جلسات محاكمة الرئيس الامريكي دونالد ترامب و 61 يمنياً وأجنبياً بتهمة استهداف حافلة الطلاب بسوق ضحيان بمحافظة صعدة.

وحسب وكالة "سبأ" التابعة للجماعة، فإن المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة بمحافظة صعدة، بدأت عقد أولى جلسات المحاكمة، متهمة ترامب وباقي الأشخاص بالاشتراك في استهداف حافلة الطلاب بصعدة.

ويحاكم الحوثيون ترامب  و62 يمنياً وأجنبياً منذ إبريل 2019، بتهمة "اغتيال" صالح الصماد، الرئيس السابق لما يعرف بـ "المجلس السياسي الأعلى" مع مرافقيه في محافظة الحديدة (غربي اليمن).


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خاص - يمن برس

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