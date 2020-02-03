تفجير عشرات المنازل في صبر الموادم بتعز

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*يمن برس - متابعة خاصة

فجرت جماعة الحوثي، أمس الأحد، أحد منزل المواطنين شرقي مديرية صبر الموادم، في مدينة تعز جنوب غربي اليمن



وقالت مصادر محلية إن جماعة الحوثي فجّرت منزل المواطن "عبدالرحمن أحمد محمد مهيوب"، في حي “الأعيدان” شرق منطقة الشقب شرقي مديرية صبر الموادم بتعز.



وأكدت المصادر أن عدد المنازل التي تم تفجيرها من قبل الحوثيين بلغ 23 منزلاً.



و دأبت جماعة الحوثي منذ زحفها باتجاه صنعاء على تفجير منازل معارضيها في محاولة لإخضاعهم لسطوتها بالقوة.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك فجرت جماعة الحوثي، أمس الأحد، أحد منزل المواطنين شرقي مديرية صبر الموادم، في مدينة تعز جنوب غربي اليمنوقالت مصادر محلية إن جماعة الحوثي فجّرت منزل المواطن "عبدالرحمن أحمد محمد مهيوب"، في حي “الأعيدان” شرق منطقة الشقب شرقي مديرية صبر الموادم بتعز.وأكدت المصادر أن عدد المنازل التي تم تفجيرها من قبل الحوثيين بلغ 23 منزلاً.و دأبت جماعة الحوثي منذ زحفها باتجاه صنعاء على تفجير منازل معارضيها في محاولة لإخضاعهم لسطوتها بالقوة.







تفجير منازل تعز الحوثيون صبر الموادم



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