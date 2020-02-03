 الصفحة الرئيسية / شؤون محلية / تفجير عشرات المنازل في صبر الموادم بتعز
تفجير عشرات المنازل في صبر الموادم بتعز
الإثنين, 03 فبراير, 2020 02:15:00 مساءً

النشرة البريدية:
لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:
تفجير عشرات المنازل في صبر الموادم بتعز
أَضغط هنا لمشاهدة الصورة بحجمها الأصلي

*يمن برس - متابعة خاصة
فجرت جماعة الحوثي، أمس الأحد، أحد منزل المواطنين شرقي مديرية صبر الموادم، في مدينة تعز جنوب غربي اليمن

وقالت مصادر محلية إن جماعة الحوثي فجّرت منزل المواطن "عبدالرحمن أحمد محمد مهيوب"، في حي “الأعيدان” شرق منطقة الشقب شرقي مديرية صبر الموادم بتعز. 

وأكدت المصادر أن عدد المنازل التي تم تفجيرها من قبل الحوثيين بلغ 23 منزلاً.

و دأبت جماعة الحوثي منذ زحفها باتجاه صنعاء على تفجير منازل معارضيها في محاولة لإخضاعهم لسطوتها بالقوة.


للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك






شارك الخبر أصدقاءك:

لندك ان جوجل بلس أضافة للمفضلة طباعة الخبر
591
لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:
تعليقات حول الخبر
  • الغرض من خدمة التعليقات هي إيضاح وجهات النظر المختلفة فنرجو إلتزام الموضوعية والجدية في التعليق
  • "التعليقات تمثل أصحابها" ، فالرجاء عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.


 
 
حمل تطبيقاتنا على جهازك أو هاتف الذكي وتابع معنا آخر الأخبار والمستجدات
 
صورة وحدث
 
خاص - يمن برس

أقرأ المزيد ...

 
كاريكاتيرات
 
 
فيديو
حرائق ضخمة في كاليفورنيا الأمريكية
السيسي لرئيس وزراء أثيوبيا : انت رجل سلام، فكيف رد عليه آبي أحمد
بالفيديو: مشهد إنساني لعامل بالسعودية يجمع شعير من الطريق لإطعام الطيور
فيديو : الروس يستقبلون زعماء القارة السمراء بـ "الخبز والملح"
بالفيديو: هلع بين ركاب في اليابان إثر تصادم قطار وشاحنة
 
 

[ الكتابات والآراء تعبر عن رأي أصحابها ولا تمثل في أي حال من الأحوال عن رأي إدارة يمن برس ]  -  جميع الحقوق محفوظة لـ يمن برس 2006 - 2020 ©