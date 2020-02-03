الصفحة الرئيسية / شؤون محلية / شاهد.. إجراءات احترازية في مطار سيئون لمنع وصول "كورونا"

شاهد.. إجراءات احترازية في مطار سيئون لمنع وصول "كورونا"

النشرة البريدية:

لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:

لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:

أَضغط هنا لمشاهدة الصورة بحجمها الأصلي



*يمن برس - متابعة خاصة

بدأ مطار سيئون الدولي اليوم الاثنين إجراءات الفحص الاحترازي لأعراض وباء فيروس "كورونا" للمسافرين الواصلين إلى المطار.



وقال مدير مطار سيئون علي سعيد باكثير في تصريحات صحفية إن الفحوصات الأولية أكدت سلامة جميع الركاب الواصلين في رحلة اليوم الاثنين لشركة طيران اليمنية القادمة من مطار القاهرة الدولي من أعراض الوباء.



وأشار إلى أن الطاقم الطبي قام بمعاينة جميع الركاب البالغ عددهم 189 راكبا وراكبة بما فيهم طاقم الطائرة، منوهاً إلى أن المطار وهيئة مستشفى سيئون العام أتموا كافى التجهزيزات لإتمام عمليات الفحص بسلاسة تامة دون أي تأخير للركاب.



وكان رئيس الحكومة معين عبد الملك وجه في وقت سابق اليوم، الوزارات والجهات المختصة باتخاذ كل الإجراءات الضرورية اللازمة لحماية الطلاب والجالية اليمنية في الصين لحمايتهم من المخاطر المحتملة جراء تفشي فيروس كورونا، بما في ذلك إخلاؤهم إذا استدعت الحاجة.



جاء ذلك خلال ترؤسه افي عدن اجتماعاً طارئاً لمناقشة تداعيات انتشار فيروس كورونا، وأثره على الطلاب والجالية اليمنية في الصين، وتدارس الإجراءات والترتيبات اللازمة لإجلاء الطلاب وعوائلهم العالقين في منطقة ووهان، وفقا لوكالة "سبأ" الرسمية.



وشدد معين على سرعة صرف المساعدات المالية الإضافية للطلاب اليمنيين في مدينة ووهان الصينية، والتي وجه بها بعد انتشار فيروس كورونا، وكذا الانتهاء من تحويل مستحقات الربع الثالث للطلاب المبتعثين في الصين وصرف مستحقاتهم للربع الرابع بصورة استثنائية وعاجلة.



ولفت إلى وجود تنسيق عالي المستوى مع السلطات الصينية المعنية وسفارة اليمن في بكين لتوفير الاحتياجات اللازمة للطلاب والجالية وبحث ترتيبات إجلائهم إذا استدعت الضرورة.



وكان الطلاب اليمنيون الدارسون في الصين ناشدوا السفارة اليمنية في الصين ووزارة الخارجية سرعة التحرك لإجلائهم وإنهاء معاناتهم أسوة بزملائهم الطلاب من بقية البلدان العربية التي أرسلت حكوماتهم طائرات وفرقا خاصة لإجلائهم.







للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك بدأ مطار سيئون الدولي اليوم الاثنين إجراءات الفحص الاحترازي لأعراض وباء فيروس "كورونا" للمسافرين الواصلين إلى المطار.وقال مدير مطار سيئون علي سعيد باكثير في تصريحات صحفية إن الفحوصات الأولية أكدت سلامة جميع الركاب الواصلين في رحلة اليوم الاثنين لشركة طيران اليمنية القادمة من مطار القاهرة الدولي من أعراض الوباء.وأشار إلى أن الطاقم الطبي قام بمعاينة جميع الركاب البالغ عددهم 189 راكبا وراكبة بما فيهم طاقم الطائرة، منوهاً إلى أن المطار وهيئة مستشفى سيئون العام أتموا كافى التجهزيزات لإتمام عمليات الفحص بسلاسة تامة دون أي تأخير للركاب.وكان رئيس الحكومة معين عبد الملك وجه في وقت سابق اليوم، الوزارات والجهات المختصة باتخاذ كل الإجراءات الضرورية اللازمة لحماية الطلاب والجالية اليمنية في الصين لحمايتهم من المخاطر المحتملة جراء تفشي فيروس كورونا، بما في ذلك إخلاؤهم إذا استدعت الحاجة.جاء ذلك خلال ترؤسه افي عدن اجتماعاً طارئاً لمناقشة تداعيات انتشار فيروس كورونا، وأثره على الطلاب والجالية اليمنية في الصين، وتدارس الإجراءات والترتيبات اللازمة لإجلاء الطلاب وعوائلهم العالقين في منطقة ووهان، وفقا لوكالة "سبأ" الرسمية.وشدد معين على سرعة صرف المساعدات المالية الإضافية للطلاب اليمنيين في مدينة ووهان الصينية، والتي وجه بها بعد انتشار فيروس كورونا، وكذا الانتهاء من تحويل مستحقات الربع الثالث للطلاب المبتعثين في الصين وصرف مستحقاتهم للربع الرابع بصورة استثنائية وعاجلة.ولفت إلى وجود تنسيق عالي المستوى مع السلطات الصينية المعنية وسفارة اليمن في بكين لتوفير الاحتياجات اللازمة للطلاب والجالية وبحث ترتيبات إجلائهم إذا استدعت الضرورة.وكان الطلاب اليمنيون الدارسون في الصين ناشدوا السفارة اليمنية في الصين ووزارة الخارجية سرعة التحرك لإجلائهم وإنهاء معاناتهم أسوة بزملائهم الطلاب من بقية البلدان العربية التي أرسلت حكوماتهم طائرات وفرقا خاصة لإجلائهم.







سيئون كورونا اجراءات احترازية



شارك الخبر أصدقاءك:



483

لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:

تعليقات حول الخبر الغرض من خدمة التعليقات هي إيضاح وجهات النظر المختلفة فنرجو إلتزام الموضوعية والجدية في التعليق

"التعليقات تمثل أصحابها" ، فالرجاء عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.







