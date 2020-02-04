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بالفيديو والصور.. أولى لقطات انفجارات معسكر صحن الجن العنيفة في مأرب
الثلاثاء, 04 فبراير, 2020 01:00:00 صباحاً

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بالفيديو والصور.. أولى لقطات انفجارات معسكر صحن الجن العنيفة في مأرب
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*يمن برس - خاص
أظهرت الصور الأولى للانفجارات التي هزت مدينة مأرب، في وقت متأخر من مساء الاثنين، ألسنة النيران تتصاعد من معسكر صحن الجن عقب قصفه من قبل الحوثيين بصواريخ باليستية.

وحصل "يمن برس" على مقاطع فيديو وصور تظهر ألسنة اللهب المتصاعدة من المعسكر نتيجة استهداف مخازن الأسلحة بصورايخ باليستية.

وأكد مراسل "يمن برس" في مدينة مأرب (شرقي البلاد) أن الانفجارات لاتزال متواصلة حتى اللحظة فيما لم يعرف حتى الآن حصيلة الضحايا.


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خاص - يمن برس

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