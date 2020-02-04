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شاهد كيف تغيرت ملامح حسني مبارك بعد أن أنهكه المرض (صورة)
الثلاثاء, 04 فبراير, 2020 02:45:00 صباحاً

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شاهد كيف تغيرت ملامح حسني مبارك بعد أن أنهكه المرض (صورة)

*يمن برس - متابعات
نشر حفيد الرئيس المصري السابق، حسني مبارك، صورة جديدة لجده بعد العملية التي أجراها وأعلن عنها ابنه علاء في 24 يناير/كانون أول الماضي.

وشارك عمر علاء مبارك، متابعيه صورة تجمعه بجده، بينما يبدو الأخير جالسا على أريكة وعلامات التعب بادية على ملامحه.

وكان علاء مبارك قد نشر  تغريدة عبر صفحته الرسمية في 24 يناير/كانون أول الماضي، تضمنت صورة لوالده وكتب فيها: "أجرى والدي مساء أمس عملية جراحية وحالته مستقرة وبخير والحمد والشكر لله".


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خاص - يمن برس

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