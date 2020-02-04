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الحوثيون يستكملون الاستحواذ على أكبر الجامعات الأهلية والمؤسسات الإنسانية بصنعاء "تفاصيل"

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*يمن برس - متابعة خاصة

استكملت جماعة الحوثي بشكل رسمي إجراءات الاستحواذ على جامعة العلوم والتكنولوجيا في صنعاء أكبر الجامعات اليمنية والمستشفى التابع لها والجامعة الوطنية ومؤسسة اليتيم.



وأعلنت جماعة الحوثي المسلحة، الاثنين، توقيف جميع التعاملات المالية والعملية الخاصة بأكبر وأقدم جامعة أهلية في اليمن بعد السيطرة عليها من قبل أحد قياداتها عادل أحمد المتوكل والذي شرع في طرد أكاديمي وموظفي الجامعة.



ونشر القيادي الحوثي عادل أحمد المتوكل الذي تم تنصيبه رئيساً لجامعة العلوم والتكنلوجيا بصنعاء إعلان توقيف التعاملات المالية وتعميمه على الوسائل الإعلامية الرسمية وبدء مرحلة جديدة بفرض التعامل مع نظامه الجديد وعبر ختمه الصادر عنه اليوم.



وأضاف: "تم القبول بالإفراج عن الدكتور حميد عقلان رئيس الجامعة شرط تسليم جميع الصلاحيات الخاصة بالجامعة إلى جماعة الحوثي المسلحة بعد إصدار قرار من قبل نيابة أموال الدولة بالتحفظ على ممتلكات من تشير إليهم باللفظ (الخونة والمرتزقة والفارين من العدالة).



ومن ضمن الجامعات التي شملها القرار، جامعة العلوم ومستشفى العلوم والتكنولوجيا ومؤسسة اليتيم والجامعة الوطنية.



كما أصدرت الجماعة المسلحة، ما أسمته الحارس القضائي صالح مسفر الشاعر، وهو رفيق القائد الروحي لجماعة الحوثي حسين بدرالدين الحوثي في الحق الكامل في مصادرة أراضي وممتلكات المعارضين بشكل كامل .



كما أصدر المتوكل قراراً بتغيير الختم وإلغاء التعامل بالختم السابق للجامعة واعتماد التعامل بالختم الجديد (الصادر من قبل جماعة الحوثي) والذي تم نشره في الجريدة الرسمية بصنعاء اليوم الاثنين.



يشار إلى أن مسلحين من جهاز الأمن القومي التابع للجماعة اختطفوا رئيس الجامعة الدكتور حميد عقلان في صنعاء ونقله إلى سجن تابع لهم لرفضه تقديم استقالته من الجامعة والموافقة على استيلاء ممتلكات الأشخاص المساهمين غير الموجودين في صنعاء ليتولى رئاسة مجلس الإدارة بشكل شرعي وطلب من رئيس الجامعة حميد عقلان الاستقالة.



وأكد مصدر بالجامعة أنه تم إقصاء قيادات الجامعة من مناصبهم واستبدالهم بغيرهم ممن ينتمون إلى الحوثيين في انتهاك صارخ وغير قانوني لحرمة الجامعات اليمنية.



وتابع قائلاً:" بالإضافة إلى الجامعة حاولت جاهدة أن تكون بعيدة عن الصراعات والأمور الشخصية وبذلت الجامعة للحوثيين عشرات الملايين كجبايات فرضوها تحت مسميات عديدة بإشراف مشرف حوثي يدقق في كل الإيرادات ويأخذ نسبة الثلث من رسوم الدراسة التي يدفعها الطلبة أو مرتادي الجامعة والمستشفى.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك استكملت جماعة الحوثي بشكل رسمي إجراءات الاستحواذ على جامعة العلوم والتكنولوجيا في صنعاء أكبر الجامعات اليمنية والمستشفى التابع لها والجامعة الوطنية ومؤسسة اليتيم.وأعلنت جماعة الحوثي المسلحة، الاثنين، توقيف جميع التعاملات المالية والعملية الخاصة بأكبر وأقدم جامعة أهلية في اليمن بعد السيطرة عليها من قبل أحد قياداتها عادل أحمد المتوكل والذي شرع في طرد أكاديمي وموظفي الجامعة.ونشر القيادي الحوثي عادل أحمد المتوكل الذي تم تنصيبه رئيساً لجامعة العلوم والتكنلوجيا بصنعاء إعلان توقيف التعاملات المالية وتعميمه على الوسائل الإعلامية الرسمية وبدء مرحلة جديدة بفرض التعامل مع نظامه الجديد وعبر ختمه الصادر عنه اليوم.وأضاف: "تم القبول بالإفراج عن الدكتور حميد عقلان رئيس الجامعة شرط تسليم جميع الصلاحيات الخاصة بالجامعة إلى جماعة الحوثي المسلحة بعد إصدار قرار من قبل نيابة أموال الدولة بالتحفظ على ممتلكات من تشير إليهم باللفظ (الخونة والمرتزقة والفارين من العدالة).ومن ضمن الجامعات التي شملها القرار، جامعة العلوم ومستشفى العلوم والتكنولوجيا ومؤسسة اليتيم والجامعة الوطنية.كما أصدرت الجماعة المسلحة، ما أسمته الحارس القضائي صالح مسفر الشاعر، وهو رفيق القائد الروحي لجماعة الحوثي حسين بدرالدين الحوثي في الحق الكامل في مصادرة أراضي وممتلكات المعارضين بشكل كامل .كما أصدر المتوكل قراراً بتغيير الختم وإلغاء التعامل بالختم السابق للجامعة واعتماد التعامل بالختم الجديد (الصادر من قبل جماعة الحوثي) والذي تم نشره في الجريدة الرسمية بصنعاء اليوم الاثنين.يشار إلى أن مسلحين من جهاز الأمن القومي التابع للجماعة اختطفوا رئيس الجامعة الدكتور حميد عقلان في صنعاء ونقله إلى سجن تابع لهم لرفضه تقديم استقالته من الجامعة والموافقة على استيلاء ممتلكات الأشخاص المساهمين غير الموجودين في صنعاء ليتولى رئاسة مجلس الإدارة بشكل شرعي وطلب من رئيس الجامعة حميد عقلان الاستقالة.وأكد مصدر بالجامعة أنه تم إقصاء قيادات الجامعة من مناصبهم واستبدالهم بغيرهم ممن ينتمون إلى الحوثيين في انتهاك صارخ وغير قانوني لحرمة الجامعات اليمنية.وتابع قائلاً:" بالإضافة إلى الجامعة حاولت جاهدة أن تكون بعيدة عن الصراعات والأمور الشخصية وبذلت الجامعة للحوثيين عشرات الملايين كجبايات فرضوها تحت مسميات عديدة بإشراف مشرف حوثي يدقق في كل الإيرادات ويأخذ نسبة الثلث من رسوم الدراسة التي يدفعها الطلبة أو مرتادي الجامعة والمستشفى.







الحوثيون الاستحواذ الجامعات الأهلية اليمنية



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