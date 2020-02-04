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بعد مهلة المحافظ محروس .. قيادة اللواء أول مشاه بحري تدعو سلطات سقطرى والقيادات العسكرية لاجتماع عاجل
الثلاثاء, 04 فبراير, 2020 06:44:00 مساءً

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بعد مهلة المحافظ محروس .. قيادة اللواء أول مشاه بحري تدعو سلطات سقطرى والقيادات العسكرية لاجتماع عاجل
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*يمن برس - سقطرى
دعت قيادة اللواء الأول مشاه بحري في أرخبيل سقطرى، اليوم الثلاثاء، لاجتماع عاجل لبحث تطورات الوضع في المعسكر والأرخبيل.

 ووجه العميد ناصر عبدالله قيس، القائم بأعمال قائد اللواء الأول، دعوة للقيادات العسكرية والأمنية والسلطة المحلية بسقطرى وقيادة قوات التحالف، إلى لقاء تشاوري للنظر في المستجدات الأخيرة.  

 وأكد العميد قيس على "الترحيب بكل من يعود إلى جادة الصواب"، موضحا أن "سقطرى تتسع لجميع أبناءها تحت ظل الدولة وأجهزتها العسكرية ، وفيما لا يخالف لمضامين الشرف العسكري".

وكانت عناصر من كتيبة حرس الشواطئ التابعة للواء الأول مشاة بحري ، قد أعلنت أمس تمردها على الشرعية، وانضمت إلى ميليشيا "المجلس الانتقالي"؛ بدعم وتوجيه من الإمارات ومندوبها في جزيرة سقطرى.

وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، أمهلت السلطة المحلية في محافظة أرخبيل سقطرى، المتمردين في من كتيبة حرس الشواطئ، التابعين للواء الأول مشاة بحري، 24 ساعة للعودة إلى جادة الصواب، مالم فسيتم فرض النظام والقانون وحماية مؤسسات الدولة وأمن وسلامة المواطنين وأملاكهم.


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خاص - يمن برس

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