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العمل السعودية تصدر بياناً هاماً حول إلغاء نظام الكفالة
الثلاثاء, 04 فبراير, 2020 11:35:00 مساءً

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العمل السعودية توضح شروط نقل عامل بإقامة منتهية
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العمل السعودية توضح شروط نقل عامل بإقامة منتهية

*يمن برس - خاص

نفت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية مساء اليوم صدور قرار بإلغاء نظام الكفالة في المملكة.

وأوضحت في بيان على صفحتها الرسمية بموقع "تويتر" أنه لم يصدر عن الوزارة قرار بإلغاء الكفالة، وجميع قرارات سوق العمل تتم بالشراكة مع مختلف الجهات وتعلن رسمياً.

وكانت وسائل إعلام سعودية تحدثت في قت سابق اليوم عن توجه حكومي لإلغاء نظام الكفالة في المملكة بشكل نهائي.
 


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خاص - يمن برس

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