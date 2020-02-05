الصفحة الرئيسية / شؤون محلية / بن عزيز يظهر مجدداً ويرد على عبد الخالق الحوثي

بن عزيز يظهر مجدداً ويرد على عبد الخالق الحوثي

النشرة البريدية:

لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:

لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:

أَضغط هنا لمشاهدة الصورة بحجمها الأصلي



*يمن برس - متابعة خاصة

قال قائد العمليات المشتركة اللواء الركن صغير بن عزيز، إن جماعة الحوثي وقعت في ورطة كبيرة خاصة في جبهة نهم، لافتا إلى أن تصعيدها سيكلفها الكثير.



وأضاف بن عزيز خلال استقباله وكيل أمانة العاصمة صنعاء عبدالكريم ثعيل، أثناء زيارته للجبهات بمحافظة صنعاء، أن قيادة وجنود الجيش عازمون على تحرير صنعاء وإنهاء تمرد الحوثيين.



ودعا بن عزيز أهالي المغرر بهم إلى سحب أبنائهم وإنقاذهم من المحرقة التي زجت بهم جماعة الحوثي قبل فوات الأوان.





وتأتي تصريحات بن عزيز بعد أيام قليلة من تصريحات شقيق زعيم جماعة الحوثي وقائد ماكانت تسمى قوات الحرس الجمهوري عبد الخالق بدر الدين الحوثي، التي زعم فيها سقوط أكثر من 18 لواء في غضون 6 أيام.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك قال قائد العمليات المشتركة اللواء الركن صغير بن عزيز، إن جماعة الحوثي وقعت في ورطة كبيرة خاصة في جبهة نهم، لافتا إلى أن تصعيدها سيكلفها الكثير.وأضاف بن عزيز خلال استقباله وكيل أمانة العاصمة صنعاء عبدالكريم ثعيل، أثناء زيارته للجبهات بمحافظة صنعاء، أن قيادة وجنود الجيش عازمون على تحرير صنعاء وإنهاء تمرد الحوثيين.ودعا بن عزيز أهالي المغرر بهم إلى سحب أبنائهم وإنقاذهم من المحرقة التي زجت بهم جماعة الحوثي قبل فوات الأوان.وتأتي تصريحات بن عزيز بعد أيام قليلة من تصريحات شقيق زعيم جماعة الحوثي وقائد ماكانت تسمى قوات الحرس الجمهوري عبد الخالق بدر الدين الحوثي، التي زعم فيها سقوط أكثر من 18 لواء في غضون 6 أيام.







بن عزيز الحوثي نهم



شارك الخبر أصدقاءك:



1093

لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:

تعليقات حول الخبر الغرض من خدمة التعليقات هي إيضاح وجهات النظر المختلفة فنرجو إلتزام الموضوعية والجدية في التعليق

"التعليقات تمثل أصحابها" ، فالرجاء عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.







