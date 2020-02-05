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طائرة تخرج عن المدرج وتنشطر إلى نصفين في تركيا
الاربعاء, 05 فبراير, 2020 08:40:00 مساءً

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الطائرة المنشطرة في تركيا
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الطائرة المنشطرة في تركيا

*يمن برس -متابعة خاصة
خرجت طائرة ركاب، الأربعاء، عن المدرج المخصص لها أثناء هبوطها في مطار صبيحة بمدينة إسطنبول التركية، قبل أن تنشطر لقسمين.

وانشطر هيكل الطائرة التابعة لشركة "بيغاسوس" الخاصة إلى قسمين واشتعلت فيه النيران بعد خروج الطائرة عن المدرج في مطار صبيحة كوغشن الدولي على الضفة الاسيوية لاسطنبول، كما أظهرت مشاهد بثتها شبكة "سي إن إن تورك".

واشارت وسائل الإعلام التركية إلى عدد غير محدد من الجرحى فيما نفى وزير النقل شهيد ترهان سقوط اي قتيل وفق ما نقل عنه التلفزيون الرسمي.

وأوضح الوزير أن الطائرة كانت تقل 177 راكبا اضافة الى ستة هم أفراد الطاقم.


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خاص - يمن برس

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