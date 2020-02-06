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تعرف على النبتة المعجزة وفوائدها الطبية المذهلة

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*يمن برس - متابعات



الكرفس هو من النباتات العطرية التي لها رائحة شديدة فهو من عائلة الخيميات التي تضم البقدونس والشمر ويعد من الخضار التي تؤكل إما نية أو مطبوخة لفوائدها الضرورية لصحة وجسم الإنسان و يحتوي على حوالي 95% من الماء، كما يحتوي على نسبة عالية من الألياف مما يجعل له قائمة لا تصدق من الفوائد الصحية.



ومنها مكافحة الالتهابات ومقوي لجهاز المناعة و خصائص مضادة للسرطان، كما يساعد في السيطرة على مستويات ضغط الدم، ويخفض مستوى الكوليسترول في الدم.



يعمل على تعزيز صحة الجهاز العصبي و يخفف من الصداع النصفي، والزكام والانفلونزا و يزيل سموم الجسم.



يمنع التهابات المسالك البولية و احتباس الماء، ويقلل من التهاب المفاصل و تشنجات العضلات والنقرس.



يسيطر على مرض السكري، ويساعد على فقدان الوزن، كما تساعد مستخلصات الكرفس على تحسين صحة بطانة المعدة وتقليل خطر الإصابة بقرحة المعدة.



يعتبر الكرفس غنياً بالعديد من العناصر الغذائية الهامة مثل:



• مضادات الأكسدة.

• الفيتامينات والمعادن، مثل: فيتامين ك، فيتامين أ، فيتامين ج، البوتاسيوم، حمض الفوليك.

• الألياف الغذائية التي تساعد في المحافظة على حركة الأمعاء منتظمة و صحتها، وبالتالي تقليل الإمساك يساعد في ضبط الوزن.

• الماء المكون السائد للكرفس.



يمكن طهي الكرفس بطرق مختلفة:



1. تغطيس الكرفس في ماء ساخن لمدة 3 دقائق أو غليه لمدة 10 دقائق، أفقده ما يقارب 38-41% من محتواه من مضادات الأكسدة.

2. طهي الكرفس بالبخار لمدة 10 دقائق، جعله يحتفظ بما نسبته 83 - 99% من محتواه من مضادات الأكسدة.



قد لا يلائم الكرفس بعض الحالات مثل:



1. الحمل والرضاعة الطبيعية : يعتبر زيت وبذور الكرفس غير آمنين عندما يؤخذ أثناء الحمل قد تسبب كميات كبيرة منه تقلص الرحم ويسبب الإجهاض.

2. الحساسية : يمكن أن يسبب ردود فعل تحسسية لدى الأشخاص الذين لديهم حساسية تجاه بعض النباتات والتوابل الأخرى .

3. اضطراب النزيف: قد يزيد من خطر النزيف عند استخدامه.

4. مشاكل في الكلى : لا يستخدم إذا كنت تعاني من مشاكل في الكلى لأنه قد يسبب الالتهاب.

5. انخفاض ضغط الدم : قد يقلل من ضغط الدم .

6. الجراحة : يمكن أن يؤثر على الجهاز العصبي المركزي، قد يبطئ الجهاز العصبي لذلك يفضل التوقف عن استخدام الكرفس قبل أسبوعين على الأقل من الجراحة.

7. عالي بالألياف والزائد منها يمكن أن يسبب الانتفاخ والغازات والإسهال.

8. إذا تم تناولها بكميات كبيرة جدا وغير مطهية بشكل مستمر يمكن أن يسبب تضخم الغدة الدرقية لأن كميات كبيرة من الكرفس غير المطبوخ يمكن أن تتداخل مع عملية أداء اليود في الغدة الدرقية مما يؤدي إلى مشاكل في التنفس والغدة الدرقية المحتملة.



ينصح عند شراء الكرفس التأكد من اختيار الباقات ذات اللون الأخضر وتجنب الأوراق الصفراء أوالبنية وأختر الباقات المحتفظة بأوراق قوية وذات السيقان الثابتة.



يجب قطع قاعدة الكرفس، وغسل الأوراق والسيقان تحت الماء الجاري وتنشيفه وتخزينه في أكياس حفظ الطعام أو منشفة أو قطعة قماش مبلله، ووضعه فى الثلاجة، وتجنب تركه فى درجة حرارة الغرفة لعدة ساعات، وإن حدث وذبلت أوراقه يجب رشه بالقليل من الماء، وأعادته إلى الثلاجة مرة أخرى.









للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك الكرفس هو من النباتات العطرية التي لها رائحة شديدة فهو من عائلة الخيميات التي تضم البقدونس والشمر ويعد من الخضار التي تؤكل إما نية أو مطبوخة لفوائدها الضرورية لصحة وجسم الإنسان و يحتوي على حوالي 95% من الماء، كما يحتوي على نسبة عالية من الألياف مما يجعل له قائمة لا تصدق من الفوائد الصحية.ومنها مكافحة الالتهابات ومقوي لجهاز المناعة و خصائص مضادة للسرطان، كما يساعد في السيطرة على مستويات ضغط الدم، ويخفض مستوى الكوليسترول في الدم.يعمل على تعزيز صحة الجهاز العصبي و يخفف من الصداع النصفي، والزكام والانفلونزا و يزيل سموم الجسم.يمنع التهابات المسالك البولية و احتباس الماء، ويقلل من التهاب المفاصل و تشنجات العضلات والنقرس.يسيطر على مرض السكري، ويساعد على فقدان الوزن، كما تساعد مستخلصات الكرفس على تحسين صحة بطانة المعدة وتقليل خطر الإصابة بقرحة المعدة.يعتبر الكرفس غنياً بالعديد من العناصر الغذائية الهامة مثل:• مضادات الأكسدة.• الفيتامينات والمعادن، مثل: فيتامين ك، فيتامين أ، فيتامين ج، البوتاسيوم، حمض الفوليك.• الألياف الغذائية التي تساعد في المحافظة على حركة الأمعاء منتظمة و صحتها، وبالتالي تقليل الإمساك يساعد في ضبط الوزن.• الماء المكون السائد للكرفس.يمكن طهي الكرفس بطرق مختلفة:1. تغطيس الكرفس في ماء ساخن لمدة 3 دقائق أو غليه لمدة 10 دقائق، أفقده ما يقارب 38-41% من محتواه من مضادات الأكسدة.2. طهي الكرفس بالبخار لمدة 10 دقائق، جعله يحتفظ بما نسبته 83 - 99% من محتواه من مضادات الأكسدة.قد لا يلائم الكرفس بعض الحالات مثل:1. الحمل والرضاعة الطبيعية : يعتبر زيت وبذور الكرفس غير آمنين عندما يؤخذ أثناء الحمل قد تسبب كميات كبيرة منه تقلص الرحم ويسبب الإجهاض.2. الحساسية : يمكن أن يسبب ردود فعل تحسسية لدى الأشخاص الذين لديهم حساسية تجاه بعض النباتات والتوابل الأخرى .3. اضطراب النزيف: قد يزيد من خطر النزيف عند استخدامه.4. مشاكل في الكلى : لا يستخدم إذا كنت تعاني من مشاكل في الكلى لأنه قد يسبب الالتهاب.5. انخفاض ضغط الدم : قد يقلل من ضغط الدم .6. الجراحة : يمكن أن يؤثر على الجهاز العصبي المركزي، قد يبطئ الجهاز العصبي لذلك يفضل التوقف عن استخدام الكرفس قبل أسبوعين على الأقل من الجراحة.7. عالي بالألياف والزائد منها يمكن أن يسبب الانتفاخ والغازات والإسهال.8. إذا تم تناولها بكميات كبيرة جدا وغير مطهية بشكل مستمر يمكن أن يسبب تضخم الغدة الدرقية لأن كميات كبيرة من الكرفس غير المطبوخ يمكن أن تتداخل مع عملية أداء اليود في الغدة الدرقية مما يؤدي إلى مشاكل في التنفس والغدة الدرقية المحتملة.ينصح عند شراء الكرفس التأكد من اختيار الباقات ذات اللون الأخضر وتجنب الأوراق الصفراء أوالبنية وأختر الباقات المحتفظة بأوراق قوية وذات السيقان الثابتة.يجب قطع قاعدة الكرفس، وغسل الأوراق والسيقان تحت الماء الجاري وتنشيفه وتخزينه في أكياس حفظ الطعام أو منشفة أو قطعة قماش مبلله، ووضعه فى الثلاجة، وتجنب تركه فى درجة حرارة الغرفة لعدة ساعات، وإن حدث وذبلت أوراقه يجب رشه بالقليل من الماء، وأعادته إلى الثلاجة مرة أخرى.







طبص صحة الكرفس



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