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إقالة وزير دولة بعد فضح رسائله الغرامية لمراهق !

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*يمن برس -وكالات

اضطر وزير مالية اسكتلندا إلى التنحي من منصبه، قبل ساعات من تقديم موازنة البلاد الجديدة للحكومة، على خلفية تقارير صحفية ادعت أنه أرسل مئات الرسائل إلى صبي في السادسة عشر من عمره.



وذكرت صحيفة "سكوتش صن" في وقت متأخر من مساء الأربعاء، أن الوزير ديريك ماكاي البالغ من العمر 42 عامًا أرسل 270 رسالة إلى الصبي على مدار ستة أشهر، وقال في إحداها إنه "يعتقد أن الفتى لطيف".





وكشف التقرير عن استمرار تبادل الرسائل بينهما على منصتي "إنستغرام" و"فيسبوك"، حتى بعدما أخبر الصبي الوزير بأنه يبلغ من العمر 16 عامًا فقط، وأنه لا ينبغي على ماكاي "أن يحاول أي شيء".



وأضافت الصحيفة أن أحدث الرسائل كانت في وقت سابق من هذا الأسبوع، حيث دعا ماكاي -وهو عضو بالبرلمان الاسكتلندي أيضًا- الفتى لحضور مناسبة رياضية وعشاء.



من جانبه قال زعيم حزب المحافظين في اسكتلندا، جاكسون كارلو، إن هذه السلوكيات قد تؤثر سلبًا على النشء، مضيفًا أن الوقت قد حان كي يتنحى ماكاي عن موقعه في البرلمان تمامًا.



وكان يعتقد على نطاق واسع أن وزير المالية المستقيل، سيخلف نيكولا ستورجيون، في منصب الوزير الأول للبلاد (رئيس الوزراء).



وقال ماكاي في خطاب الاستقالة إنه يعتذر للصبي وأسرته، وإنه "تصرف بحماقة"، فيما أعلنت نيكولا الخميس أنها قبلت استقالته.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك اضطر وزير مالية اسكتلندا إلى التنحي من منصبه، قبل ساعات من تقديم موازنة البلاد الجديدة للحكومة، على خلفية تقارير صحفية ادعت أنه أرسل مئات الرسائل إلى صبي في السادسة عشر من عمره.وذكرت صحيفة "سكوتش صن" في وقت متأخر من مساء الأربعاء، أن الوزير ديريك ماكاي البالغ من العمر 42 عامًا أرسل 270 رسالة إلى الصبي على مدار ستة أشهر، وقال في إحداها إنه "يعتقد أن الفتى لطيف".وكشف التقرير عن استمرار تبادل الرسائل بينهما على منصتي "إنستغرام" و"فيسبوك"، حتى بعدما أخبر الصبي الوزير بأنه يبلغ من العمر 16 عامًا فقط، وأنه لا ينبغي على ماكاي "أن يحاول أي شيء".وأضافت الصحيفة أن أحدث الرسائل كانت في وقت سابق من هذا الأسبوع، حيث دعا ماكاي -وهو عضو بالبرلمان الاسكتلندي أيضًا- الفتى لحضور مناسبة رياضية وعشاء.من جانبه قال زعيم حزب المحافظين في اسكتلندا، جاكسون كارلو، إن هذه السلوكيات قد تؤثر سلبًا على النشء، مضيفًا أن الوقت قد حان كي يتنحى ماكاي عن موقعه في البرلمان تمامًا.وكان يعتقد على نطاق واسع أن وزير المالية المستقيل، سيخلف نيكولا ستورجيون، في منصب الوزير الأول للبلاد (رئيس الوزراء).وقال ماكاي في خطاب الاستقالة إنه يعتذر للصبي وأسرته، وإنه "تصرف بحماقة"، فيما أعلنت نيكولا الخميس أنها قبلت استقالته.







وزير دولة رسائل غرامية مراهق



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