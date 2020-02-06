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الحوثيون يعلنون عن بث مشاهد لسيطرتهم على معسكرات في مأرب

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يحيى سريع متحدث الحوثيين

*يمن برس - خاص

قالت جماعة الحوثي إنها ستبث يوم غداً الجمعة مشاهد لسيطرة قواتها على معسكرات ومواقع تابعة للقوات الحكومية في محافظة مأرب (شرقي اليمن).



وأوضح الناطق باسم قوات الحوثيين يحي سريع في بيان اليوم الخميس، أن الإعلام الحربي التابع للجماعة سيوزع غدا مشاهد مهمة وجديدة من جبل صلب الاستراتيجي والسيطرة على عدد من المعسكرات والمواقع غربي مدينة مأرب.



وكان الحوثيون أعلنوا الأسبوع الماضي تحرير مديرية نهم بالكامل، إضافة إلى تحرير عدد من مديريات محافظتي مأرب والجوف، بمساحة تقدر بـ2500 كم فيما نفت القوات الحكومية تلك المزاعم.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك قالت جماعة الحوثي إنها ستبث يوم غداً الجمعة مشاهد لسيطرة قواتها على معسكرات ومواقع تابعة للقوات الحكومية في محافظة مأرب (شرقي اليمن).وأوضح الناطق باسم قوات الحوثيين يحي سريع في بيان اليوم الخميس، أن الإعلام الحربي التابع للجماعة سيوزع غدا مشاهد مهمة وجديدة من جبل صلب الاستراتيجي والسيطرة على عدد من المعسكرات والمواقع غربي مدينة مأرب.وكان الحوثيون أعلنوا الأسبوع الماضي تحرير مديرية نهم بالكامل، إضافة إلى تحرير عدد من مديريات محافظتي مأرب والجوف، بمساحة تقدر بـ2500 كم فيما نفت القوات الحكومية تلك المزاعم.







الحوثي معارك مارب



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