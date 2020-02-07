الصفحة الرئيسية / شؤون محلية / الحوثيون يستولون على أخطر أسرار الجيش الوطني العسكرية (صور)

الحوثيون يستولون على أخطر أسرار الجيش الوطني العسكرية (صور)

النشرة البريدية:

لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:

لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:

أَضغط هنا لمشاهدة الصورة بحجمها الأصلي



*يمن برس - خاص



قالت جماعة الحوثي إنها استولت على الأرشيف العسكري الخاص بالمنطقة العسكرية السابعة بالكامل عقب سيطرتها على مقر قيادة المنطقة في مديرية نهم (شرقي صنعاء).



وبث الحوثيون صور ومشاهد مسربة من الأرشيف العسكري لقيادة المنطقة العسكرية السابعة في جبهة نهم بما يحويه من أسرار عسكرية كأسماء المجندين في ألوية المنطقة العسكرية السابعة وتفاصيل أفرادها بالإضافة إلى خرائط حربية وشفرات اتصالات.



كما بث الحوثيون فيديوهات من أرشيف المنطقة العسكرية السابعة تضمنت زيارات نائب رئيس الجمهورية علي محسن الأحمر وقادة وزارة الدفاع وهيئة رئاسة الأركان بالإضافة إلى قيادات التحالف وتفاصيل الاجتماعات التي دارت خلال الزيارة.



وأعلنت جماعة الحوثي الأسبوع الماضي، سيطرتها على المنطقة العسكرية السابعة وكافة مناطق نهم شرقي العاصمة صنعاء إضافة إلى بعض مديريات مأرب والجوف في عملية أطلقت عليها اسم "البنيان المرصوص".











للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك قالت جماعة الحوثي إنها استولت على الأرشيف العسكري الخاص بالمنطقة العسكرية السابعة بالكامل عقب سيطرتها على مقر قيادة المنطقة في مديرية نهم (شرقي صنعاء).وبث الحوثيون صور ومشاهد مسربة من الأرشيف العسكري لقيادة المنطقة العسكرية السابعة في جبهة نهم بما يحويه من أسرار عسكرية كأسماء المجندين في ألوية المنطقة العسكرية السابعة وتفاصيل أفرادها بالإضافة إلى خرائط حربية وشفرات اتصالات.كما بث الحوثيون فيديوهات من أرشيف المنطقة العسكرية السابعة تضمنت زيارات نائب رئيس الجمهورية علي محسن الأحمر وقادة وزارة الدفاع وهيئة رئاسة الأركان بالإضافة إلى قيادات التحالف وتفاصيل الاجتماعات التي دارت خلال الزيارة.وأعلنت جماعة الحوثي الأسبوع الماضي، سيطرتها على المنطقة العسكرية السابعة وكافة مناطق نهم شرقي العاصمة صنعاء إضافة إلى بعض مديريات مأرب والجوف في عملية أطلقت عليها اسم "البنيان المرصوص".







الحوثيين ارشيف الجيش



شارك الخبر أصدقاءك:



2179

لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:

تعليقات حول الخبر الغرض من خدمة التعليقات هي إيضاح وجهات النظر المختلفة فنرجو إلتزام الموضوعية والجدية في التعليق

"التعليقات تمثل أصحابها" ، فالرجاء عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.







