 الصفحة الرئيسية / شؤون محلية / الحوثيون يستولون على أخطر أسرار الجيش الوطني العسكرية (صور)
الحوثيون يستولون على أخطر أسرار الجيش الوطني العسكرية (صور)
الجمعة, 07 فبراير, 2020 12:05:00 صباحاً

النشرة البريدية:
لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:
الحوثيون يستولون على أخطر أسرار الجيش الوطني العسكرية (صور)
أَضغط هنا لمشاهدة الصورة بحجمها الأصلي

*يمن برس - خاص

قالت جماعة الحوثي إنها استولت على الأرشيف العسكري الخاص بالمنطقة العسكرية السابعة بالكامل عقب سيطرتها على مقر قيادة المنطقة في مديرية نهم (شرقي صنعاء).

وبث الحوثيون صور ومشاهد مسربة من الأرشيف العسكري لقيادة المنطقة العسكرية السابعة في جبهة نهم بما يحويه من أسرار عسكرية كأسماء المجندين في ألوية المنطقة العسكرية السابعة وتفاصيل أفرادها بالإضافة إلى خرائط حربية وشفرات اتصالات.

كما بث الحوثيون فيديوهات من أرشيف المنطقة العسكرية السابعة تضمنت زيارات نائب رئيس الجمهورية علي محسن الأحمر وقادة وزارة الدفاع وهيئة رئاسة الأركان بالإضافة إلى قيادات التحالف وتفاصيل الاجتماعات التي دارت خلال الزيارة.

وأعلنت جماعة الحوثي الأسبوع الماضي، سيطرتها على المنطقة العسكرية السابعة وكافة مناطق نهم شرقي العاصمة صنعاء إضافة إلى بعض مديريات مأرب والجوف في عملية أطلقت عليها اسم "البنيان المرصوص".
 
يمن برس - الحوثيون يستولون على أخطر أسرار الجيش الوطني العسكرية (صور)



للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك






شارك الخبر أصدقاءك:

لندك ان جوجل بلس أضافة للمفضلة طباعة الخبر
2179
لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:
تعليقات حول الخبر
  • الغرض من خدمة التعليقات هي إيضاح وجهات النظر المختلفة فنرجو إلتزام الموضوعية والجدية في التعليق
  • "التعليقات تمثل أصحابها" ، فالرجاء عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.


 
 
حمل تطبيقاتنا على جهازك أو هاتف الذكي وتابع معنا آخر الأخبار والمستجدات
 
صورة وحدث
 
خاص - يمن برس

أقرأ المزيد ...

 
كاريكاتيرات
 
 
فيديو
حرائق ضخمة في كاليفورنيا الأمريكية
السيسي لرئيس وزراء أثيوبيا : انت رجل سلام، فكيف رد عليه آبي أحمد
بالفيديو: مشهد إنساني لعامل بالسعودية يجمع شعير من الطريق لإطعام الطيور
فيديو : الروس يستقبلون زعماء القارة السمراء بـ "الخبز والملح"
بالفيديو: هلع بين ركاب في اليابان إثر تصادم قطار وشاحنة
 
 

[ الكتابات والآراء تعبر عن رأي أصحابها ولا تمثل في أي حال من الأحوال عن رأي إدارة يمن برس ]  -  جميع الحقوق محفوظة لـ يمن برس 2006 - 2020 ©