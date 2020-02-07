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لضبط السكر بالدم.. تناولوا هذه الأطعمة

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*يمن برس - متابعات

تُعتبر الألياف ضرورية لعملية الإخراج وليتم تنظيف الجهاز الهضمي، وإلى جانب ذلك تلعب الألياف دوراً هاماً في ضبط نسبة الكولسترول والسكر بالدم، وحماية القولون من السرطان.



ولذلك، ينصح الأطباء النساء بتناول 25 غراماً من الألياف يومياً، والرجال 38 غراماً. أما مريض السكري أو من لديه مخاوف من تطوّر المرض فعليه تناول ما بين 30 و50 غراماً كل يوم.



وتوجد الألياف في الأطعمة النباتية، ويحتوي بعض الأطعمة على حصة أكبر من الألياف من الأفضل تناولها لضبط نسبة السكر بالدم، وهي:



* العدس من البقول الغنية بالألياف، حيث تشكل 40 بالمائة من الكربوهيدرات الموجودة فيه، وعند تناول 100 غرام من العدس تحصل على 18 غراماً من الألياف.



* إضافة بذور الكتّان إلى السلطة وأطباق أخرى يعزّز كمية الألياف الغذائية بشكل كبير، ويقلل كمية السكر التي تصل إلى الدم.



* الحبوب الكاملة مثل: الأرز البني والشوفان والقمح الكامل (الدقيق والخبز الأسمر) من أفضل مصادر الألياف.



* الأفوكادو مصدر رائع للألياف والدهون الصحية التي تفيد القلب، وهو من الأطعمة التي تعزّز حساسية الجسم للأنسولين.



* المكسرات من الوجبات الخفيفة الغنية بالألياف والدهون الصحية والمعادن.



* جميع الخضروات والفواكه تحتوي على الألياف





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك تُعتبر الألياف ضرورية لعملية الإخراج وليتم تنظيف الجهاز الهضمي، وإلى جانب ذلك تلعب الألياف دوراً هاماً في ضبط نسبة الكولسترول والسكر بالدم، وحماية القولون من السرطان.ولذلك، ينصح الأطباء النساء بتناول 25 غراماً من الألياف يومياً، والرجال 38 غراماً. أما مريض السكري أو من لديه مخاوف من تطوّر المرض فعليه تناول ما بين 30 و50 غراماً كل يوم.وتوجد الألياف في الأطعمة النباتية، ويحتوي بعض الأطعمة على حصة أكبر من الألياف من الأفضل تناولها لضبط نسبة السكر بالدم، وهي:* العدس من البقول الغنية بالألياف، حيث تشكل 40 بالمائة من الكربوهيدرات الموجودة فيه، وعند تناول 100 غرام من العدس تحصل على 18 غراماً من الألياف.* إضافة بذور الكتّان إلى السلطة وأطباق أخرى يعزّز كمية الألياف الغذائية بشكل كبير، ويقلل كمية السكر التي تصل إلى الدم.* الحبوب الكاملة مثل: الأرز البني والشوفان والقمح الكامل (الدقيق والخبز الأسمر) من أفضل مصادر الألياف.* الأفوكادو مصدر رائع للألياف والدهون الصحية التي تفيد القلب، وهو من الأطعمة التي تعزّز حساسية الجسم للأنسولين.* المكسرات من الوجبات الخفيفة الغنية بالألياف والدهون الصحية والمعادن.* جميع الخضروات والفواكه تحتوي على الألياف







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