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القوات الحكومية تعلن إسقاط طائرة إيرانية حاولت مهاجمة مواقعها في صعدة

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طائرة

*يمن برس -صعدة

أعلنت القوات الحكومية، اليوم السبت، إسقاط طائرة مسيرة لجماعة الحوثي في مديرية الصفراء بمحافظة صعدة(شمال اليمن).



ونقلت وكالة الأنباء اليمنية"سبأ" عن قائد لواء حرب واحد العميد محمد الغنيمي قوله: إن الدفاعات الأرضية لقوات الجيش الوطني تمكنت من إسقاط طائرة مسيرة للجماعة الحوثية حاولت الاقتراب من مناطق سيطرة الجيش في مديرية الصفراء بمحافظة صعدة".



وأضاف، أن أجهزة الاستطلاع رصدت تحليق طائرة مسيرة تحاول مهاجمة المواقع التي تتمركز فيها قوات الجيش الوطني، وتم إبلاغ الدفاعات الأرضية لقوات الجيش للتعامل معها وإسقاطها..



وأشار إلى أنه بعد تجميع أجزائها تبين أنها صناعة إيرانية".





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك أعلنت القوات الحكومية، اليوم السبت، إسقاط طائرة مسيرة لجماعة الحوثي في مديرية الصفراء بمحافظة صعدة(شمال اليمن).ونقلت وكالة الأنباء اليمنية"سبأ" عن قائد لواء حرب واحد العميد محمد الغنيمي قوله: إن الدفاعات الأرضية لقوات الجيش الوطني تمكنت من إسقاط طائرة مسيرة للجماعة الحوثية حاولت الاقتراب من مناطق سيطرة الجيش في مديرية الصفراء بمحافظة صعدة".وأضاف، أن أجهزة الاستطلاع رصدت تحليق طائرة مسيرة تحاول مهاجمة المواقع التي تتمركز فيها قوات الجيش الوطني، وتم إبلاغ الدفاعات الأرضية لقوات الجيش للتعامل معها وإسقاطها..وأشار إلى أنه بعد تجميع أجزائها تبين أنها صناعة إيرانية".







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