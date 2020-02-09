بالصور معرض كبير لإبداعات فنان تشكيلي يمني في القاهرة بعنوان "تراث اليمن"

*يمن برس - متابعة خاصة

شهدت العاصمة المصرية القاهرة الليلة الماضية افتتاح معرض “تراث اليمن” للفنان اليمني وسام العنسى، والذي نظمه مركز الهناجر للفنون التابع لوزارة الثقافة المصرية برعاية سفير اليمن لدى مصر الدكتور محمد مارموشهد الافتتاح مسؤولون ومثقفون وصحفيون وفنانون يمنيون ومصريون، وكوكبة من الفنانين التشكيليين من مصر واليمن، وعدد من كبير من أبناء الجالية اليمنية.وتضمن المعرض الذي يستمر ثلاثة أيام أربعة وأربعين لوحة تشكيلية، بألوان زيتية على القماش، من المدرسة الواقعية التاثيرية، تعبر جميعها عن التراث اليمنى من مختلف المناطق اليمنية، والحياة اليومية بالريف اليمنى، والزى الشعبى للمرأة والرجل اليمنى، والفن المعمارى اليمنى الاصيل.يذكر أن الفنان التشكيلي وسام العنسي شارك في عدد من المعارض الفنية في مصر وغيرها من الدول، وأقام عددًا من المعارض الشخصية، كان آخرها معرض ريشة هائمة في سماء اليمن خلال شهر نوفمبر الماضي بالقاهرة.