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الصحة العالمية تتحدث عن خطر كورونا في اليمن
الأحد, 09 فبراير, 2020 03:18:00 مساءً

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الصحة العالمية تتحدث عن خطر كورونا في اليمن
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*يمن برس - متابعة خاصة
 ذكرت منظمة الصحة العالمية اليوم الأحد، أن خطر فيروس كورونا في اليمن لازال منخفضا.

وقالت المنظمة في تغريدة على حسابها في تويتر، إنه ‏"في الوقت الذي ينتشر فيه فيروس ‎كورونا في بعض دول العالم، يظل الخطر في ‎اليمن منخفضًا".

وأشارت المنظمة إلى أنها "تعمل في اليمن جنباً الى جنب مع السلطات الصحية والشركاء لضمان الاستعداد والجاهزية للاستجابة إذا لزم الأمر".

وانتشر فيروس كورونا في جمهورية الصين، وتشير الإحصائيات إلى وفاة أكثر من 700 شخص جراء الفيروس، وإصابة أكثر من 34 ألف حالة.


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خاص - يمن برس

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