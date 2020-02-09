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شاهد بالفيديو طفل يمني يصارع الفنانة نانسي عجرم ويطرحها أرضًا
الأحد, 09 فبراير, 2020 03:40:00 مساءً

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شاهد بالفيديو طفل يمني يصارع الفنانة نانسي عجرم ويطرحها أرضًا
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*يمن برس - متابعة خاصة
أسقط الطفل الموهوب هشام اليمني الفنانة نانسي عجرم، على خشبة مسرح برنامج المسابقات الغنائية للأطفال "ذا فويس كيدز"، وذلك في الحلقة السادسة والأخيرة من مرحلة "الصوت وبس". 

وبعدما أدى الطفل المتسابق، هشام اليمني، أغنية "إمتى أنا أشوفك" للفنان أبو بكر سالم، قالت له "أنت لي أنا"، وسأله زميلها في لجنة التحكيم، المطرب المصري، محمد حماقي، إن كان يمارس هوايات أخرى غير الغناء، رد هشام أنه يلعب مصارعة.

وطالبت نانسي من هشام أن تلعب معه مصارعة، وبالفعل توجهت على المسرح وبدأ اللعب إلا إنها سقطت أرضا على سبيل المزاح، لتخبر هشام اليمني أنه الفائز، واختار الطفل هشام اليمني، أن ينضم إلى فريق نانسي عجرم.


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خاص - يمن برس

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