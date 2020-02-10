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ازدياد عدد المصابين بفيروس كورونا في الإمارات
الإثنين, 10 فبراير, 2020 11:33:00 مساءً

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ازدياد عدد المصابين بفيروس كورونا في الإمارات
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*يمن برس - متابعة خاصة
أعلنت الإمارات، الاثنين، عن حالة جديدة مسجلة بفيروس كورونا من الجنسية الهندية.

وقالت الإمارات إن جميع الحالات المسجلة بفيروس كورونا مستقرة باستثناء حالة واحدة.

وأكدت وزارة الصحة الإماراتية‬⁩، الأحد، شفاء أول حالة مصابة بـفيروس كورونا الجديد في الدولة.

وأشارت الوزارة إلى أن الحالة التي تعافت من الإصابة تنتمي للعائلة الصينية التي كان قد تم الإعلان عن إصابتها بالمرض نهاية الشهر الماضي حيث تماثلت الجدة للشفاء، واسمها ليو يوجيا، تبلغ من العمر 73 عاماً، وأصبح بإمكانها مواصلة حياتها بصورة طبيعية.

وبالإصابة المعلنة يوم الاثنين، تبلغ عدد الإصابات بالفيروس في الإمارات 8 حالات.

وكانت الإمارات كشفت في 29 يناير/كانون الثاني عن تسجيل أول إصابة في البلاد. وأوضحت في حينه أن المصابين 4 أفراد من عائلة واحدة قادمة من مدينة ووهان في جمهورية الصين من أجل السياحة، مضيفة أن حالتهم الصحية مستقرة وتحت الملاحظة الطبية.

وفي وقت لاحق، تم الإعلان عن إصابتين بكورونا في الإمارات من الجنسيتين الصينية والفلبينية.


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خاص - يمن برس

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