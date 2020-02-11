بعد توقف دام عام.. قصف جوي يستهدف مواقع الحوثيين في إب
*يمن برس - متابعة خاصة
استهدفت مقاتلات التحالف فجر الثلاثاء، بغارتين جويتين مواقع تابعة للحوثيين بمحافظة إب (وسط البلاد).
وقالت مصادر محلية إن مقاتلات التحالف استهدفت تجمعات لمسلحي الحوثي في معسكر الحمزة بمديرية السبرة جنوب شرق إب.
وأفادت وسائل إعلام حوثية إن غارة جوية استهدفت جمرك "ميتم" بمديرية السبرة، وهو موقع استحدثه الحوثيون لاحتجاز الناقلات المحملة بالبضائع وإجبار ملاكها على دفع إتاوات لصالح سلطات الجماعة.
وتتخذ جماعة الحوثي من معسكر الحمزة مقراً لتدريب مقاتليها ومنطلقاً لعملياتها العسكرية بمحافظة الضالع الواقعة شرق محافظة إب وتشهد مواجهات عنيفة في جبهات "قعطبة" و"مريس" ومناطق أخرى.
يذكر أن هذه الغارات تأتي بعد توقف مقاتلات التحالف عن شن غارات في محافظة إب منذ قرابة عام.
وتخضع محافظة إب لسيطرة الحوثيين منذ اجتياحهم للمحافظة منتصف أكتوبر 2014م.
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