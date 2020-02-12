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وفد عربي يزور مأرب تزامناً مع احتدام المعارك حولها
الاربعاء, 12 فبراير, 2020 12:40:00 صباحاً

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وفد عربي يزور مأرب تزامناً مع احتدام المعارك حولها

*يمن برس - متابعة خاصة
وصل فريق طبي مصري إلى مدينة مأرب (شرقي اليمن) لعلاج جرحى الجيش الوطني. وقالت مصادر طبية إن اللجنة الطبية العسكرية استقدمت الفريق المصري الطبي لعلاج جرحى الجيش الوطني وإجراء عمليات جراحية للحالات المستعصية. وأوضحت المصادر أن الفريق الطبي المصري باشر عمله الثلاثاء، في مستشفى مأرب العام إضافة إلى قيامه بزيارة إلى سكن جرحى الجيش الوطني. وبحسب المصادر، فإنه من المقرر أن تستمر زيارة الوفد الطبي المصري مدة عشرين يوماً.


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خاص - يمن برس

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