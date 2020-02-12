الصفحة الرئيسية / شؤون محلية / وفد عربي يزور مأرب تزامناً مع احتدام المعارك حولها

وفد عربي يزور مأرب تزامناً مع احتدام المعارك حولها

النشرة البريدية:

لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:

لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:



*يمن برس - متابعة خاصة

وصل فريق طبي مصري إلى مدينة مأرب (شرقي اليمن) لعلاج جرحى الجيش الوطني. وقالت مصادر طبية إن اللجنة الطبية العسكرية استقدمت الفريق المصري الطبي لعلاج جرحى الجيش الوطني وإجراء عمليات جراحية للحالات المستعصية. وأوضحت المصادر أن الفريق الطبي المصري باشر عمله الثلاثاء، في مستشفى مأرب العام إضافة إلى قيامه بزيارة إلى سكن جرحى الجيش الوطني. وبحسب المصادر، فإنه من المقرر أن تستمر زيارة الوفد الطبي المصري مدة عشرين يوماً.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك وصل فريق طبي مصري إلى مدينة مأرب (شرقي اليمن) لعلاج جرحى الجيش الوطني. وقالت مصادر طبية إن اللجنة الطبية العسكرية استقدمت الفريق المصري الطبي لعلاج جرحى الجيش الوطني وإجراء عمليات جراحية للحالات المستعصية. وأوضحت المصادر أن الفريق الطبي المصري باشر عمله الثلاثاء، في مستشفى مأرب العام إضافة إلى قيامه بزيارة إلى سكن جرحى الجيش الوطني. وبحسب المصادر، فإنه من المقرر أن تستمر زيارة الوفد الطبي المصري مدة عشرين يوماً.







مأرب وفد طبي مصر



شارك الخبر أصدقاءك:



365

لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:

تعليقات حول الخبر الغرض من خدمة التعليقات هي إيضاح وجهات النظر المختلفة فنرجو إلتزام الموضوعية والجدية في التعليق

"التعليقات تمثل أصحابها" ، فالرجاء عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.







