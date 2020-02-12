في زيارة مفاجئة ..رئيس الوزراء يغادر عدن ويتجه صوب العاصمة السعودية للقاء الرئيس
*يمن برس -خاص
وصل رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك اليوم الأربعاء إلى العاصمة السعودية الرياض في زيارة مفاجئة .
وقال مكتب رئاسة الوزراء في تغريدة له على تويتر تابعها"يمن برس" إن رئيس الوزراء وصل إلى الرياض قادما من العاصمة المؤقتة عدن .
وأضاف أن زيارة رئيس الوزراء جاءت لإطلاع فخامة رئيس الجمهورية على مستجدات الأوضاع السياسية والإقتصادية وجهود تطبيع الأوضاع وتحسين الخدمات، إضافة إلى مناقشة الأوضاع العسكرية والأمنية في ضوء التطورات الأخيرة.
وتشهد العديد من المحافظات اليمنية تطورات كبيرة على الصعيدين العسكري والسياسي إضافة إلى انتهاء الموعد المحدد لتنفيذ بنود اتفاق الرياض والذي أعلن عنه المجلس الانتقالي الجنوبي الأسبوع الماضي وهو ما يجعل تفجير الوضع بين المجلس والحكومة الشرعية قاب قوسين أو أدنى .
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