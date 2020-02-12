الصفحة الرئيسية / شؤون محلية / في زيارة مفاجئة ..رئيس الوزراء يغادر عدن ويتجه صوب العاصمة السعودية للقاء الرئيس

في زيارة مفاجئة ..رئيس الوزراء يغادر عدن ويتجه صوب العاصمة السعودية للقاء الرئيس

النشرة البريدية:

لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:

لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:

معين عبد الملك

*يمن برس -خاص

وصل رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك اليوم الأربعاء إلى العاصمة السعودية الرياض في زيارة مفاجئة .



وقال مكتب رئاسة الوزراء في تغريدة له على تويتر تابعها"يمن برس" إن رئيس الوزراء وصل إلى الرياض قادما من العاصمة المؤقتة عدن .



وأضاف أن زيارة رئيس الوزراء جاءت لإطلاع فخامة رئيس الجمهورية على مستجدات الأوضاع السياسية والإقتصادية وجهود تطبيع الأوضاع وتحسين الخدمات، إضافة إلى مناقشة الأوضاع العسكرية والأمنية في ضوء التطورات الأخيرة.



وتشهد العديد من المحافظات اليمنية تطورات كبيرة على الصعيدين العسكري والسياسي إضافة إلى انتهاء الموعد المحدد لتنفيذ بنود اتفاق الرياض والذي أعلن عنه المجلس الانتقالي الجنوبي الأسبوع الماضي وهو ما يجعل تفجير الوضع بين المجلس والحكومة الشرعية قاب قوسين أو أدنى .





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك وصل رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك اليوم الأربعاء إلى العاصمة السعودية الرياض في زيارة مفاجئة .وقال مكتب رئاسة الوزراء في تغريدة له على تويتر تابعها"يمن برس" إن رئيس الوزراء وصل إلى الرياض قادما من العاصمة المؤقتة عدن .وأضاف أن زيارة رئيس الوزراء جاءت لإطلاع فخامة رئيس الجمهورية على مستجدات الأوضاع السياسية والإقتصادية وجهود تطبيع الأوضاع وتحسين الخدمات، إضافة إلى مناقشة الأوضاع العسكرية والأمنية في ضوء التطورات الأخيرة.وتشهد العديد من المحافظات اليمنية تطورات كبيرة على الصعيدين العسكري والسياسي إضافة إلى انتهاء الموعد المحدد لتنفيذ بنود اتفاق الرياض والذي أعلن عنه المجلس الانتقالي الجنوبي الأسبوع الماضي وهو ما يجعل تفجير الوضع بين المجلس والحكومة الشرعية قاب قوسين أو أدنى .







معين عبد الملك الرئيس هادي الرياض



شارك الخبر أصدقاءك:



238

لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:

تعليقات حول الخبر الغرض من خدمة التعليقات هي إيضاح وجهات النظر المختلفة فنرجو إلتزام الموضوعية والجدية في التعليق

"التعليقات تمثل أصحابها" ، فالرجاء عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.







