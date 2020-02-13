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بالأسماء الحوثيون يعترفون بمقتل قيادات ميدانية

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*يمن برس - متابعة خاصة



إعترفت جماعة الحوثي بمقتل 6 من قياداتها الميدانية، في معارك مع قوات الجيش الوطني بعدد من الجبهات.



جاء ذلك خلال أخبار نشرتها وكالة "سبأ" التابعة للجماعة خلال اليومين الماضيين، تضمنت تشييع قيادات حوثية.



وقالت الوكالة إنه تم في صنعاء، الأربعاء، تشييع كلا من جثامين "العقيد عبداللطيف صالح الغفري، والعقيد معين عبدالله مرعي، والعقيد عبد البديع عبدالرب الحوثي، والعقيد علي يحيى الوجيه".



وأضافت أن "هؤلاء قتلوا وهم يؤدون واجبهم في الدفاع عن الوطن في مختلف الجبهات".



وذكرت الوكالة، أنه تم في العاصمة صنعاء، الثلاثاء، تشييع كلا من "العميد يحيى عبدالجبار حسن جحدان والعميد عبدالله محمد حنش".



وأردفت أنهما "قتلا وهما يدافعان عن السيادة الوطنية في مواجهة من وصفتهم الغزاة والمرتزقة في عدة جبهات".



ولم تتطرق الوكالة إلى ملابسات مقتل هؤلاء القيادات أو الأماكن التي قتلوا فيها.



وتشتعل معارك عنيفة في معظم جبهات نهم ومأرب والجوف منذ أسابيع، وتمكنت قوات جماعة الحوثي خلالها من السيطرة على عدد من مواقع الجيش، قبل أن تعلن قوات الجيش استعادة عدد منها.



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للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك إعترفت جماعة الحوثي بمقتل 6 من قياداتها الميدانية، في معارك مع قوات الجيش الوطني بعدد من الجبهات.جاء ذلك خلال أخبار نشرتها وكالة "سبأ" التابعة للجماعة خلال اليومين الماضيين، تضمنت تشييع قيادات حوثية.وقالت الوكالة إنه تم في صنعاء، الأربعاء، تشييع كلا من جثامين "العقيد عبداللطيف صالح الغفري، والعقيد معين عبدالله مرعي، والعقيد عبد البديع عبدالرب الحوثي، والعقيد علي يحيى الوجيه".وأضافت أن "هؤلاء قتلوا وهم يؤدون واجبهم في الدفاع عن الوطن في مختلف الجبهات".وذكرت الوكالة، أنه تم في العاصمة صنعاء، الثلاثاء، تشييع كلا من "العميد يحيى عبدالجبار حسن جحدان والعميد عبدالله محمد حنش".وأردفت أنهما "قتلا وهما يدافعان عن السيادة الوطنية في مواجهة من وصفتهم الغزاة والمرتزقة في عدة جبهات".ولم تتطرق الوكالة إلى ملابسات مقتل هؤلاء القيادات أو الأماكن التي قتلوا فيها.وتشتعل معارك عنيفة في معظم جبهات نهم ومأرب والجوف منذ أسابيع، وتمكنت قوات جماعة الحوثي خلالها من السيطرة على عدد من مواقع الجيش، قبل أن تعلن قوات الجيش استعادة عدد منها.







مقتل قيادات حوثيون معارك



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