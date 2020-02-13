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الحوثيون يتهمون التحالف بشن 15 غارة وتدمير منازل مواطنين في أربع محافظات
الخميس, 13 فبراير, 2020 09:21:00 مساءً

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الحوثيون يتهمون التحالف بشن 15 غارة وتدمير منازل مواطنين في أربع محافظات
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*يمن برس - متابعة خاصة
اتهمت جماعة الحوثي التحالف العربي بشن 15 غارة جوية خلال الساعات الـ 24 الماضية على أربع محافظات، بينها صعدة معقل زعيم الجماعة.

وذكرت وكالة سبأ التابعة للجماعة، أن الغارات توزعت على محافظات الحديدة وصعدة والضالع ومأرب والجوف.


ولفتت إلى أن الغارات أدت إلى احتراق وتضرر عدد من منازل وممتلكات المواطنين، دون الحديث عن سقوط قتلى أو جرحى نتيجة الغارات.

وفقا للوكالة، فقد نفذ التحالف الذي تقوده السعودية 11 غارة على مديرية مجزر بمحافظة مأرب التي تشهد منذ أيام مواجهات عنيفة بين القوات الحكومية والمسلحين الحوثيين.


وأمس الأربعاء اعترفت الجماعة بمقتل ستة من قياداتهم الميدانية، دون التطرق إلى ملابسات مقتلهم أو الأماكن التي قتلوا فيها.


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