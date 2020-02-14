بالأرقام.. الخسائر المالية لانقطاع الإنترنت في اليمن خلال الأسابيع الماضية

*يمن برس - متابعات

كشفت شبكة "نت بلوكس" لمراقبة أنشطة الإنترنت عن خسائر اليمن اليومية جراء انقطاع الانترنت.وقالت شبكة من بلوكس لمراقبة انشطة الانترنت إنه في حالة الإنقطاع الكلي للإنترنت في اليمن، فإن الخسائر تقدر بـ 6 مليون و230 الف دولار يومياً.وتسبب انقطاع كابل فالكون بقناة السويس الى خروج الانترنت في اليمن عن الخدمة لمدة 18 يوم حتى بدأت الخدمة بالعودة يوم الخميس.