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الحوثيون يعلنون إسقاط طائرة حربية للتحالف بصاروخ متطور
السبت, 15 فبراير, 2020 12:42:00 صباحاً

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الحوثيون يعلنون إسقاط طائرة حربية للتحالف بصاروخ متطور
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*يمن برس - خاص

أعلنت جماعة الحوثي مساء اليوم الجمعة إسقاط طائرة حربية تابعة للتحالف العربي، في أجواء محافظة الجوف (شمالي اليمن).

وقال المتحدث العسكري باسم قوات الحوثيين يحيى سريع، أنه تم إسقاط طائرة من نوع "تورنيدو" في سماء محافظة الجوف أثناء تنفيذها "مهاما عدائية".

 وأشار سريع إلى أن الطائرة تم إسقاطها "بصاروخ أرض جو متطور".

ولم يعلق التحالف العربي الذي تقوده السعودية حتى اللحظة على نبأ إسقاط الطائرة.

والتورنيدو طائرة مقاتلة متعددة المهام تستعمل كمطاردة وقاذفة وهي من إنتاج أوروبي مشترك. 


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خاص - يمن برس

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