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التحالف العربي يعترف بسقوط طائرة حربية مقاتلة في الجوف
السبت, 15 فبراير, 2020 03:06:00 مساءً

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التحالف العربي يعترف بسقوط طائرة حربية مقاتلة في الجوف
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*يمن برس -وكالات
أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، سقوط طائرة مقاتلة بمنطقة عمليات في محافظة الجوف.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن المتحدث باسم التحالف تركي المالكي إنه في "الساعة (23:45) من مساء يوم الجمعة الموافق 14 فبراير/شباط 2020 سقطت طائرة مقاتلة من نوع تورنيدو تابعة للقوات الجوية الملكية السعودية اثناء قيامها بمهمة إسناد جوي قريب للوحدات التابعة للجيش الوطني اليمني".

وكانت جماعة الحوثي قد أعلنت مساء الجمعة 14 فبراير/شباط، إسقاط طائرة حربية تابعة للتحالف في محافظة الجوف.

وقال المتحدث باسم القوات المسلحة الموالية الحوثيين في بيان نقلته قناة المسيرة إن القوات تمكنت من إسقاط طائرة حربية من طراز "تورنيدو".

وأشار إلى أن تلك الطائرة التابعة للتحالف تم إسقاطها، خلال تنفيذها مهام عدوانية.

وأضاف المتحدث باسم القوات الموالية للحوثيين أن "الدفاعات الجوية أسقطت الطائرة الحربية التابعة للتحالف، بصاروخ أرض جو متطور مدعوم بتقنية حديثة. سماء اليمن ليست للنزهة وعلى العدو أن يحسب ألف حساب لذلك".

ويسعى التحالف وقوات الجيش الموالية للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، لاستعادة مناطق سيطرت عليها الجماعة أهمها العاصمة صنعاء.


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خاص - يمن برس

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