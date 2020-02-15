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هيئة الأدوية تحذر من مستحضرات طبية خطيرة متداولة في اليمن

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*يمن برس -متابعات

حذرت الهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية ، اليوم السبت، من استخدام ثلاثة أنواع من المستحضرات الطبية المتداولة في الأسواق اليمنية.



جاء ذلك في تعميمات وزرعتها الهيئة اليمنية بالتنسيق مع هيئة الغذاء والدواء بالمملكة العربية السعودية.(وفقا لوكالة الأنباء اليمنية سبأ).



وتضمن التحذير من استخدام منتج (بي بي) لفرد الشعر ـ أمريكي الصنع ـ لاحتوائه على نسبة عالية من مادة الفومالدهيد، تجاوزت الحد المسموح به في لائحة متطلبات السلامة في مستحضرات التجميل والعناية الشخصية، حيث يتسبب التعرض لها بنسبة عالية إلى مخاطر صحية.



وأوصت الهيئة بعدم استخدام المنتج والتخلص من العينات الموجودة.



كما حذرت من منتج خاص للعناية بالعيون (فلورامار اومليشيز) تركي الصنع لاحتوائه على مادة النتروزامين المحظورة والمسببة مخاطر صحية للمستهلك وأوصت بعدم استخدامه.



وحذرت الهيئة أيضا، من استخدام الكلوزابين والتي تسبب الامساك الناجم عن المادة الفعالة كلوزابين والتي تؤدي إلى مضاعفات خطيرة في الأمعاء تؤدي إلى الوفاة إن لم يتم تشخيص وعلاج الإمساك بأسرع وقت.



وأوصت ممارسي الرعاية الصحية الأولية الى تقييم وظائف الأمعاء قبل وصف الكلوزابين لمرضاهم وعدم وصفه مع أدوية( anticholinergic) المسببة لانخفاض حركة القناة الهضمية وإبلاغ المرضى عن مخاطر الإمساك ومشاكل الأمعاء التي تهدد الحياة ومراقبتهم حول تكرار حركة الأمعاء طوال فترة العلاج ومعرفة أعراض المضاعفات المحتملة المرتبطة بضعف حركة الجهاز الهضمي ووصف (ملين) وقائي بالتزامن مع دواء الكوزابين للمرضى الذين يعانون من الإمساك وانسداد الأمعاء.



كما أهابت الهيئة بالمرضى شراء المنتجات من مصادر موثوقة يمكن تتبعها ومسائلتها.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك حذرت الهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية ، اليوم السبت، من استخدام ثلاثة أنواع من المستحضرات الطبية المتداولة في الأسواق اليمنية.جاء ذلك في تعميمات وزرعتها الهيئة اليمنية بالتنسيق مع هيئة الغذاء والدواء بالمملكة العربية السعودية.(وفقا لوكالة الأنباء اليمنية سبأ).وتضمن التحذير من استخدام منتج (بي بي) لفرد الشعر ـ أمريكي الصنع ـ لاحتوائه على نسبة عالية من مادة الفومالدهيد، تجاوزت الحد المسموح به في لائحة متطلبات السلامة في مستحضرات التجميل والعناية الشخصية، حيث يتسبب التعرض لها بنسبة عالية إلى مخاطر صحية.وأوصت الهيئة بعدم استخدام المنتج والتخلص من العينات الموجودة.كما حذرت من منتج خاص للعناية بالعيون (فلورامار اومليشيز) تركي الصنع لاحتوائه على مادة النتروزامين المحظورة والمسببة مخاطر صحية للمستهلك وأوصت بعدم استخدامه.وحذرت الهيئة أيضا، من استخدام الكلوزابين والتي تسبب الامساك الناجم عن المادة الفعالة كلوزابين والتي تؤدي إلى مضاعفات خطيرة في الأمعاء تؤدي إلى الوفاة إن لم يتم تشخيص وعلاج الإمساك بأسرع وقت.وأوصت ممارسي الرعاية الصحية الأولية الى تقييم وظائف الأمعاء قبل وصف الكلوزابين لمرضاهم وعدم وصفه مع أدوية( anticholinergic) المسببة لانخفاض حركة القناة الهضمية وإبلاغ المرضى عن مخاطر الإمساك ومشاكل الأمعاء التي تهدد الحياة ومراقبتهم حول تكرار حركة الأمعاء طوال فترة العلاج ومعرفة أعراض المضاعفات المحتملة المرتبطة بضعف حركة الجهاز الهضمي ووصف (ملين) وقائي بالتزامن مع دواء الكوزابين للمرضى الذين يعانون من الإمساك وانسداد الأمعاء.كما أهابت الهيئة بالمرضى شراء المنتجات من مصادر موثوقة يمكن تتبعها ومسائلتها.







هيئة الأدوية اليمن مستحضرات طبية



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