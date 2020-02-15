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الحوثيون يبثون مشاهد إسقاط طائرة تورنيدو في الجوف (فيديو)

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*يمن برس - خاص

بثت جماعة الحوثي اليوم السبت، مشاهد حرارية ليلية للحظة إسقاط الطائرة المقاتلة ”تورنيدو” التابعة للتحالف في محافظة الجوف (شمالي اليمن).



وعرضت المشاهد رصد حراري للطائرة قبل استهدافها ولحظة إطلاق صاروخ أرض جو باتجاه الطائرة وإصابتها بشكل مباشر ما أدى لإسقاطها، بالإضافة إلى عرض مشهد قفز الطيارين من الطائرة بعد اصابتها.



وكان التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن أعلن السبت عن سقوط طائرة مقاتلة تابعة له في محافظة الجوف (شمال اليمن).



وقال المتحدث باسم التحالف العقيد الركن تركي المالكي في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية "عند الساعة 23,45 من مساء يوم الجمعة سقطت طائرة مقاتلة من نوع تورنيدو تابعة للقوات الجوية الملكية السعودية اثناء قيامها بمهمة إسناد جوي قريب للوحدات التابعة للجيش اليمني".



وكان الحوثيون أعلنوا ليل الجمعة السبت عن "إسقاط طائرة تورنيدو بصاروخ أرض جو متطور"، بحسب ما نقلت قناة المسيرة الناطقة باسم الجماعة.









للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك بثت جماعة الحوثي اليوم السبت، مشاهد حرارية ليلية للحظة إسقاط الطائرة المقاتلة ”تورنيدو” التابعة للتحالف في محافظة الجوف (شمالي اليمن).وعرضت المشاهد رصد حراري للطائرة قبل استهدافها ولحظة إطلاق صاروخ أرض جو باتجاه الطائرة وإصابتها بشكل مباشر ما أدى لإسقاطها، بالإضافة إلى عرض مشهد قفز الطيارين من الطائرة بعد اصابتها.وكان التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن أعلن السبت عن سقوط طائرة مقاتلة تابعة له في محافظة الجوف (شمال اليمن).وقال المتحدث باسم التحالف العقيد الركن تركي المالكي في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية "عند الساعة 23,45 من مساء يوم الجمعة سقطت طائرة مقاتلة من نوع تورنيدو تابعة للقوات الجوية الملكية السعودية اثناء قيامها بمهمة إسناد جوي قريب للوحدات التابعة للجيش اليمني".وكان الحوثيون أعلنوا ليل الجمعة السبت عن "إسقاط طائرة تورنيدو بصاروخ أرض جو متطور"، بحسب ما نقلت قناة المسيرة الناطقة باسم الجماعة.







الحوثيين طائرة الجوف



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