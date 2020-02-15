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السعودية تعلن استمرار المحادثات مع الحوثيين عبر قناة خلفية

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*يمن برس - وكالات

قال وزير الخارجية السعودي يوم السبت إن بلاده ما زالت ملتزمة بإجراء محادثات سلام عبر قناة خلفية مع الحوثيين في اليمن على الرغم من تزايد وتيرة العنف مؤخرا في الصراع الدائر منذ خمس سنوات.



وقال الأمير فيصل بن فرحان آل سعود أمام مؤتمر ميونيخ للأمن إن القناة الخلفية للمحادثات ليست جاهزة بعد للانتقال لأرفع مستوى.



وأضاف أنها تحقق تقدما مشيرا إلى أن بلاده ملتزمة بالمضي قدما رغم ما وصفه بالتدهور الذي وقع في الآونة الأخيرة في إشارة لتزايد الأنشطة العسكرية للحوثيين.



وشهدت الأشهر الماضية هدوءا نسبيا في العمليات القتالية على عدة جبهات لكن العنف تصاعد على جبهة شرقي العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين بعد هجوم صاروخي على معسكر لقوات الحكومة في 19 يناير كانون الثاني أسفر عن مقتل أكثر من مئة.



وقال الأمير فيصل إن السعودية ستواصل الرد على الهجمات لكن الاعتداءات الأخيرة التي قام بها الحوثيون لم تصل بعد لمرحلة تشكيل خطر على المحادثات عبر القناة الخلفية.



وتسعى الأمم المتحدة لاستئناف المفاوضات السياسية لإنهاء الحرب. وبشكل منفصل، تعقد الرياض محادثات غير رسمية مع الحوثيين منذ أواخر سبتمبر أيلول لخفض التصعيد.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك قال وزير الخارجية السعودي يوم السبت إن بلاده ما زالت ملتزمة بإجراء محادثات سلام عبر قناة خلفية مع الحوثيين في اليمن على الرغم من تزايد وتيرة العنف مؤخرا في الصراع الدائر منذ خمس سنوات.وقال الأمير فيصل بن فرحان آل سعود أمام مؤتمر ميونيخ للأمن إن القناة الخلفية للمحادثات ليست جاهزة بعد للانتقال لأرفع مستوى.وأضاف أنها تحقق تقدما مشيرا إلى أن بلاده ملتزمة بالمضي قدما رغم ما وصفه بالتدهور الذي وقع في الآونة الأخيرة في إشارة لتزايد الأنشطة العسكرية للحوثيين.وشهدت الأشهر الماضية هدوءا نسبيا في العمليات القتالية على عدة جبهات لكن العنف تصاعد على جبهة شرقي العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين بعد هجوم صاروخي على معسكر لقوات الحكومة في 19 يناير كانون الثاني أسفر عن مقتل أكثر من مئة.وقال الأمير فيصل إن السعودية ستواصل الرد على الهجمات لكن الاعتداءات الأخيرة التي قام بها الحوثيون لم تصل بعد لمرحلة تشكيل خطر على المحادثات عبر القناة الخلفية.وتسعى الأمم المتحدة لاستئناف المفاوضات السياسية لإنهاء الحرب. وبشكل منفصل، تعقد الرياض محادثات غير رسمية مع الحوثيين منذ أواخر سبتمبر أيلول لخفض التصعيد.







السعودية محادثات الحوثيين



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