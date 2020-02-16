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مواد غذائية تجعل الإنسان أكثر سعادة.. تعرف عليها
الأحد, 16 فبراير, 2020 08:34:00 صباحاً

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مواد غذائية تجعل الإنسان أكثر سعادة.. تعرف عليها
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*يمن برس - متابعات

كشف خبراء الطب في مستشفى مايو بولاية أريزونا الأميركية، عن مواد غذائية قادرة على تحسين الصحة النفسية للإنسان بعد تناولها، بحسب موقع Focus.de الألماني. 

وينصح الأطباء لتحسين المزاج، بتناول البقوليات والأسماك والمكسرات والبروكلي والسبانخ والبيض. لأن أنواع الأسماك الدهنية تحتوي على نسبة عالية من أحماض أوميغا-3، التي تساعد على تخفيف أعراض الاكتئاب، وتحفز إنتاج هرمونات السعادة – سيروتونين ودوبامين.

أما البقول والمكسرات والبيض، فتحتوي على أحماض أمينية من ضمنها التربتوفان، المهم والضروري للحفاظ على توازن هرمون السيروتونين في الجسم. علاوة على أن التربتوفان مهم للإنسان للنوم الطبيعي واليقظة.
 
وبالنسبة للسبانخ والبروكلي، فهما غنيان بحمض الفوليك، الذي في حال نقصه بالجسم يسبب اضطراب النوم والاكتئاب.

واستنادا إلى هذا، يؤكد الخبراء على أن هذه المواد تساعد فقط على تحسين المزاج والحالة النفسية. لذلك عند ظهور أعراض الاكتئاب يجب قبل كل شيء مراجعة الطبيب الأخصائي.


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خاص - يمن برس

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