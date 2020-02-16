الصفحة الرئيسية / شؤون محلية / موظفو المحافظات الشمالية ينفذون وقفة احتجاجية للمطالبة بصرف رواتبهم في عدن

موظفو المحافظات الشمالية ينفذون وقفة احتجاجية للمطالبة بصرف رواتبهم في عدن

النشرة البريدية:

لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:

لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:

أَضغط هنا لمشاهدة الصورة بحجمها الأصلي

من وقفة احتجاجية نفذها موظفون نازحون في عدن

*يمن برس -عدن

نفذَّ العشرات من موظفي الدولة النازحين من المحافظات الواقعة تحت سيطرة جماعة الحوثي إلى العاصمة المؤقتة عدن، وقفة احتجاجية أمام وزارة المالية اليوم الأحد، للمُطالبة بانتظام صرف رواتبهم، وصرف المُعلقة منها منذ أربعة أشهر.



وأوضح المحتجون في بيانٍ صادر عن الوقفة، أن قلة قليلة من الموظفين النازحين وبعد معاناة كبيرة ومعاملات مضنية بين وزاتي الخدمة المدنية والمالية ومكاتب جهاتهم التي يعملون بها والتي رفضت إستيعابهم أو التعامل معهم حصلوا على مرتباتهم التى تُصرف تارة مرة خلال شهرين، وتارة أخرى بعد أربعة أشهر.



وأشاروا إلى أن وقف صرف رواتب الموظفين النازحين سيوفر مناخاً مناسباً للعصابة الإنقلابية والجماعات المتطرفة لاستقطاب للموظفين وأبنائهم الشباب؛ ليكونوا وقوداً لهذه العصابة والجماعات المتطرفة في حروبها العبثية.



وأكد الموظفون المحتجون، أن الحكومة الشرعية لم ولن تنتصر بكسر الموظفين وتجويع أسرهم.





وطالبوا بسرعة صرف مرتبات الموظفين النازحين والمتقاعدين والقطاعات التى تصرف رواتبها للأشهر السابقة للعام 2019م والتي لم تصرف حتى اليوم، مع مرتب شهر يناير 2020م وإنتظام صرف الرواتب كل شهر بشهره.





كما وطالبت الوقفة الاحتجاجية، بتشكيل وحدة لإستقبال الموظفين النازحين من المناطق التي تحت سيطرة الميليشات الإنقلابية الحوثية إلى العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة في ديوان عام وزارة الخدمة المدنية ومكاتبها في تلك المحافظات، والعمل على إستقبالهم وإعادة إرسالهم إلى مكاتب جهاتهم وصرف مرتباتهم ومستحقاتهم المالية المنصوص عليها في قوانين الخدمة المدنية وقرارات مجلس الوزراء



ولفتوا إلى ضرورة توفير مخصص لبدل السكن وغلاء المعيشة لأسر الموظفين النازحين حتى تزول أسباب نزوحهم.



ولوحَّ المحتجون، بتنفيذ اعتصام مفتوح أمام مقر الحكومة بقصر المعاشيق وتجهيز ملف للتقاضي ضد الحكومة حول هذا الحق ورفعه إلى المحاكم بإعتبار قطع الراتب جريمة من جرائم الحرب المنظمة.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك نفذَّ العشرات من موظفي الدولة النازحين من المحافظات الواقعة تحت سيطرة جماعة الحوثي إلى العاصمة المؤقتة عدن، وقفة احتجاجية أمام وزارة المالية اليوم الأحد، للمُطالبة بانتظام صرف رواتبهم، وصرف المُعلقة منها منذ أربعة أشهر.وأوضح المحتجون في بيانٍ صادر عن الوقفة، أن قلة قليلة من الموظفين النازحين وبعد معاناة كبيرة ومعاملات مضنية بين وزاتي الخدمة المدنية والمالية ومكاتب جهاتهم التي يعملون بها والتي رفضت إستيعابهم أو التعامل معهم حصلوا على مرتباتهم التى تُصرف تارة مرة خلال شهرين، وتارة أخرى بعد أربعة أشهر.وأشاروا إلى أن وقف صرف رواتب الموظفين النازحين سيوفر مناخاً مناسباً للعصابة الإنقلابية والجماعات المتطرفة لاستقطاب للموظفين وأبنائهم الشباب؛ ليكونوا وقوداً لهذه العصابة والجماعات المتطرفة في حروبها العبثية.وأكد الموظفون المحتجون، أن الحكومة الشرعية لم ولن تنتصر بكسر الموظفين وتجويع أسرهم.وطالبوا بسرعة صرف مرتبات الموظفين النازحين والمتقاعدين والقطاعات التى تصرف رواتبها للأشهر السابقة للعام 2019م والتي لم تصرف حتى اليوم، مع مرتب شهر يناير 2020م وإنتظام صرف الرواتب كل شهر بشهره.كما وطالبت الوقفة الاحتجاجية، بتشكيل وحدة لإستقبال الموظفين النازحين من المناطق التي تحت سيطرة الميليشات الإنقلابية الحوثية إلى العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة في ديوان عام وزارة الخدمة المدنية ومكاتبها في تلك المحافظات، والعمل على إستقبالهم وإعادة إرسالهم إلى مكاتب جهاتهم وصرف مرتباتهم ومستحقاتهم المالية المنصوص عليها في قوانين الخدمة المدنية وقرارات مجلس الوزراءولفتوا إلى ضرورة توفير مخصص لبدل السكن وغلاء المعيشة لأسر الموظفين النازحين حتى تزول أسباب نزوحهم.ولوحَّ المحتجون، بتنفيذ اعتصام مفتوح أمام مقر الحكومة بقصر المعاشيق وتجهيز ملف للتقاضي ضد الحكومة حول هذا الحق ورفعه إلى المحاكم بإعتبار قطع الراتب جريمة من جرائم الحرب المنظمة.







المحافظات الشمالية عدن وقفة احتجاجية



شارك الخبر أصدقاءك:



272

لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:

تعليقات حول الخبر الغرض من خدمة التعليقات هي إيضاح وجهات النظر المختلفة فنرجو إلتزام الموضوعية والجدية في التعليق

"التعليقات تمثل أصحابها" ، فالرجاء عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.







