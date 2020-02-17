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“استعدوا يا عرب”.. ضابط كويتي يحذر من انفجار الوضع في الشرق الأوسط ويحدد ساعة الصفر

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*يمن برس - متابعات

توقع السياسي والضابط السابق بالجيش الكويتي، ناصر الدويلة، أن تشهد المنطقة تطورات خطيرة، خلال الفترة المقبلة، لا سيما بعد ظهور نتائج الانتخابات الاسرائيلية المقررة أول مارس المقبل.



وقال الدويلة في تغريدة على "تويتر": "الأيام حبلى بالأحداث الكبيرة ونحن في هدوء فبراير الذي اعتبره هدوء ما قبل العاصفة وتوقيتات الاحداث الكبرى في المنطقة مرتبطة بنتائج الانتخابات الاسرائيلية والتي ستؤثر نتائجها على توقيتات ساعة الصفر في الشرق الاوسط"



وأضاف :” ومن العواصف ما يكون هبوبها، بعد الهدوء وراحة الربان فاستعدوا ياعرب “.



وتشهد المنطقة العربية، توترات كبيرة عقب إعلان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب خطته للسلام في الشرق الأوسط والتي أطلق عليها اسم “صفقة القرن“، والتي أعطت إسرائيل الحق في اقامة ما أسماه دولتهم على حساب الفلسطينيين مانحاً إياهم الحق في القدس العاصمة الفلسطينية.



ورفضت الشعوب العربية الصفقة المشؤمة فيما أيدتها بعض الانظمة العربية التي تطبع من تحت الطاولة مع إسرائيل وتؤيد كذلك خطوة ترامب، وهو الامر الذي أثار غضباً واسعاً في الشارع العربي.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك توقع السياسي والضابط السابق بالجيش الكويتي، ناصر الدويلة، أن تشهد المنطقة تطورات خطيرة، خلال الفترة المقبلة، لا سيما بعد ظهور نتائج الانتخابات الاسرائيلية المقررة أول مارس المقبل.وقال الدويلة في تغريدة على "تويتر": "الأيام حبلى بالأحداث الكبيرة ونحن في هدوء فبراير الذي اعتبره هدوء ما قبل العاصفة وتوقيتات الاحداث الكبرى في المنطقة مرتبطة بنتائج الانتخابات الاسرائيلية والتي ستؤثر نتائجها على توقيتات ساعة الصفر في الشرق الاوسط"وأضاف :” ومن العواصف ما يكون هبوبها، بعد الهدوء وراحة الربان فاستعدوا ياعرب “.وتشهد المنطقة العربية، توترات كبيرة عقب إعلان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب خطته للسلام في الشرق الأوسط والتي أطلق عليها اسم “صفقة القرن“، والتي أعطت إسرائيل الحق في اقامة ما أسماه دولتهم على حساب الفلسطينيين مانحاً إياهم الحق في القدس العاصمة الفلسطينية.ورفضت الشعوب العربية الصفقة المشؤمة فيما أيدتها بعض الانظمة العربية التي تطبع من تحت الطاولة مع إسرائيل وتؤيد كذلك خطوة ترامب، وهو الامر الذي أثار غضباً واسعاً في الشارع العربي.







الدويلة الصراع الشرق الأوسط



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