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المجلس الانتقالي يقدم طلباً عاجلاً للتحالف العربي.. ما فحواه؟

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*يمن برس - عدن

طالبت هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي التحالف العربي، بـ“وضع حد“ لما وصفها بـ“استفزازات“ الطرف الآخر في اتفاق الرياض في إشارة إلى الحكومية الشرعية.



جاء ذلك خلال اجتماع الهيئة الرئاسية الدوري، يوم الأحد، برئاسة أمينها العام والقائم بأعمال رئيس المجلس أحمد حامد لملس، بحسب ما أورده موقع المجلس الانتقالي الرسمي.



ووصف المجلس ”المحاولات التي تقوم بها الألوية العسكرية التابعة للحكومة، في كل من محافظات سقطرى وشبوة وأبين، بالاستفزازية“.



واتهم المجلس القوات الحكومية بالتنسيق مع الحوثيين لإعادة ماوصفه باحتلال الجنوب، وإسقاطه في أتون الفوضى“.



وطالب المجلس الانتقالي الجنوبي، في بيانه التحالف العربي بقيادة السعودية، بـ“الضغط باتجاه تسريع تنفيذ الاتفاق“.



ومنذ إبرام اتفاق الرياض، في شهر نوفمبر/تشرين الثاني العام الماضي، بين الحكومة والمجلس الانتقالي الجنوبي، يتبادل الطرفان الاتهامات بمحاولة الالتفاف على الاتفاق، والسعي لعرقلته.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك طالبت هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي التحالف العربي، بـ“وضع حد“ لما وصفها بـ“استفزازات“ الطرف الآخر في اتفاق الرياض في إشارة إلى الحكومية الشرعية.جاء ذلك خلال اجتماع الهيئة الرئاسية الدوري، يوم الأحد، برئاسة أمينها العام والقائم بأعمال رئيس المجلس أحمد حامد لملس، بحسب ما أورده موقع المجلس الانتقالي الرسمي.ووصف المجلس ”المحاولات التي تقوم بها الألوية العسكرية التابعة للحكومة، في كل من محافظات سقطرى وشبوة وأبين، بالاستفزازية“.واتهم المجلس القوات الحكومية بالتنسيق مع الحوثيين لإعادة ماوصفه باحتلال الجنوب، وإسقاطه في أتون الفوضى“.وطالب المجلس الانتقالي الجنوبي، في بيانه التحالف العربي بقيادة السعودية، بـ“الضغط باتجاه تسريع تنفيذ الاتفاق“.ومنذ إبرام اتفاق الرياض، في شهر نوفمبر/تشرين الثاني العام الماضي، بين الحكومة والمجلس الانتقالي الجنوبي، يتبادل الطرفان الاتهامات بمحاولة الالتفاف على الاتفاق، والسعي لعرقلته.







عدن الانتقالي التحالف



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