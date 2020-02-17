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أصغر مصابة " بكورونا " تنجو من الفيروس وتغادر المستشفى بعد أسبوعين من تلقي العلاج
الإثنين, 17 فبراير, 2020 05:31:00 مساءً

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أصغر مصابة " بكورونا " تنجو من الفيروس وتغادر المستشفى بعد أسبوعين من تلقي العلاج
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*يمن برس - الصين

أفادت صحيفة "الشعب" الحكومية الصينية، الاثنين، أن أصغر مصابة بفيروس "كورونا" المستجد المعروف أيضا باسم "كوفيد 19"، في مقاطعة خوبي بؤرة تفشي المرض، قد شفيت تماما.

وذكرت الصحيفة في تغريدة لها على حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، أن المصابة التي شفيت وغادرت المستشفى في مدينة شيان، تبلغ من العمر 9 أشهر.

وأضافت "الشعب"، أن الطفلة كانت قد خضعت لعلاج مكثف ورعاية طبية على مدار أسبوعين، مشيرة إلى أنها كانت أصغر مريضة في مقاطعة خوبي.

وتقول المعلومات بأن حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد في الصين الـ1700 ضحية، الاثنين، بعد وفاة 105 أشخاص في خوبي الأكثر تضررا من هذا الوباء، حيث ظهر الفيروس لأول مرة لتصل إلى 1770




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خاص - يمن برس

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