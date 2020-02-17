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الحوثيون يعلقون على إعلان أمريكا مصادرة صواريخ "إيرانية" كانت متجهة إلى اليمن

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*يمن برس - متابعات

علقت جماعة الحوثيين على إعلان البحرية الأمريكية ضبط سفينة قالت إنها كانت تحمل صواريخ إيرانية الصنع في طريقها إلى الجماعة.



وقال محمد علي الحوثي القيادي البارز في الجماعة عضو مايسمى المجلس السياسي الأعلى، في تغريدة على "تويتر": "تطالعنا الأخبار بأن سفناً في البحر العربي يتم القبض عليها من قبل القراصنة الأمريكان".



وأضاف: "لو كانت كما يدعي القراصنة الأمريكان موجهة إلى اليمن لماذا لا تتركها حتى تصل الموانئ اليمنية وتلقي القبض عليها مع أن الموانئ التي تحت سيطرة القوات المسلحة واللجان بالجمهورية اليمنية مطلة على البحر الأحمر"، في إشارة إلى قوات الجماعة.



وكانت القيادة المركزية الأمريكية، قالت في بيان الخميس الماضي، إنها أوقفت على متن السفينة يو إس إس نورماندي (CG 60)، مركباً شراعياً واكتشفت فيه مخبأ كبيراً للأسلحة، وذلك أثناء قيامها بعمليات الأمن البحري في منطقة عملياتها.



وأشار البيان إلى أن "الأسلحة المصادرة شملت 150 صاروخا موجها مضادا للدبابات من طراز إيراني يعد تقليدا لصاروخ كورنيت الروسي".



وأكد البيان إن "مكونات الأسلحة الأخرى المصادرة من السفينة الشراعية من تصميم وتصنيع إيراني وتشمل ثلاثة صواريخ إيرانية سطح جو وأجهزة تصوير حراري ومكونات إيرانية لعتاد بحري وجوي مسير".





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك علقت جماعة الحوثيين على إعلان البحرية الأمريكية ضبط سفينة قالت إنها كانت تحمل صواريخ إيرانية الصنع في طريقها إلى الجماعة.وقال محمد علي الحوثي القيادي البارز في الجماعة عضو مايسمى المجلس السياسي الأعلى، في تغريدة على "تويتر": "تطالعنا الأخبار بأن سفناً في البحر العربي يتم القبض عليها من قبل القراصنة الأمريكان".وأضاف: "لو كانت كما يدعي القراصنة الأمريكان موجهة إلى اليمن لماذا لا تتركها حتى تصل الموانئ اليمنية وتلقي القبض عليها مع أن الموانئ التي تحت سيطرة القوات المسلحة واللجان بالجمهورية اليمنية مطلة على البحر الأحمر"، في إشارة إلى قوات الجماعة.وكانت القيادة المركزية الأمريكية، قالت في بيان الخميس الماضي، إنها أوقفت على متن السفينة يو إس إس نورماندي (CG 60)، مركباً شراعياً واكتشفت فيه مخبأ كبيراً للأسلحة، وذلك أثناء قيامها بعمليات الأمن البحري في منطقة عملياتها.وأشار البيان إلى أن "الأسلحة المصادرة شملت 150 صاروخا موجها مضادا للدبابات من طراز إيراني يعد تقليدا لصاروخ كورنيت الروسي".وأكد البيان إن "مكونات الأسلحة الأخرى المصادرة من السفينة الشراعية من تصميم وتصنيع إيراني وتشمل ثلاثة صواريخ إيرانية سطح جو وأجهزة تصوير حراري ومكونات إيرانية لعتاد بحري وجوي مسير".







اليمن الحوثيينش شحنة أسلحة



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