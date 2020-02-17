الشرطة السعودية تكشف مصير المقيم اليمني الذي قتل سعودياً رمياً بالرصاص

*يمن برس - متابعات

أوقفت الشرطة السعودية بالمنطقة الشرقية مساء أمس مقيماً يمنياً في الثلاثين من عمره، بعد قيامه بإطلاق النار على مواطن سعودي في مواقف للسيارات بالقرب من أحد الفنادق بحي البلدية بمحافظة حفر الباطن مما أسفر عن وفاته.وقال المتحدث الأمني لشرطة المنطقة الشرقية أن الجاني بادر بتسليم نفسه إلى مركز الشرطة ومعه السلاح المستخدم في الجريمة، كما باشر المختصون بالشرطة في اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.