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وزارة المالية تكشف سبب تأخر صرف مرتبات الموظفين
الثلاثاء, 18 فبراير, 2020 12:50:00 صباحاً

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وزارة المالية تكشف سبب تأخر صرف مرتبات الموظفين
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*يمن برس - عدن
كشف  مصدر مسؤول في وزارة المالية بعدن، سبب تأخر صرف مرتبات موظفي الدولة" النازحين" من مناطق سيطرة الحوثيين، إلى عدن والمحافظات المحررة.


وقال المصدر في تصريح صحفي الإثنين، إن سبب التأخر يرجع إلى عدم إكمال البنك المركزي اليمني تجهيز الاشعارات لإرسالها لمصرف الكريمي.


وأكد المصدر أن الوزارة استكملت كافة الإجراءات المتعلقة بصرف مرتبات النازحين في المناطق المحررة، لشهري نوفمبر وديسمبر بحسب توجيهات رئيس الوزراء، حيث دفعت بتعزيزات المرتبات للبنك على ثلاث مجموعات بتاريخ: ٢٣ يناير و٢٦ يناير و٣ فبراير.

 
وأضاف: تسلمنا يوم الأربعاء الماضي اشعارات الدفعة الأخيرة فقط من التعزيزات لارسالها للكريمي ليبدأ الصرف جزئيا، إلا أنه اعتذر عن بدء عملية الصرف حتى يكتمل وصول الإشعارات، معللا ذلك بمواجهة اشكاليات مع الموظفين الذين تأخرت مرتباتهم.


وأشار المصدر الى تواصل عملية تحديث كشوفات النازحين المتواجدين في المحافظات المحررة بالتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية، لاقرار آلية صرف جديدة وتمحيص البيانات من بداية العام المالي 2020م، وهو ما سيسهم في حل هذه الاشكاليات نهائيا.


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خاص - يمن برس

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