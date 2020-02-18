الحديدة ..مقتل وإصابة عدد من الحوثيين بمعارك عنيفة مع القوات المشتركة في "بيت الفقيه"
*يمن برس -الحديدة
قتل وأصيب عدد من المسلحين الحوثيين، بمعارك مع القوات المشتركة في محافظة الحديدة، غربي اليمن.
وقال المركز الإعلامي لألوية العمالقة، إن جيوب حوثية حاولت التسلل من بين مزارع الحسينية صوب منطقة الجاح الاستراتيجية في مديرية بيت الفقيه بعد تلقيهم تعزيزات على مدى أسبوع.
وأضاف المركز، أن القوات المشتركة تمكنت من الصد لـ محاولة الحوثيين التسلل إلى مواقعها، وكبدت مسلحي الحوثي خسائر فادحة.
وأشار المركز وفقاً لمصادر عسكرية، إلى أن تحركات الحوثيين كانت مرصودة منذ وصول التعزيزات وبدء الانتشار بين مزارع النخيل، الأمر الذي جعل محاولتهم انتحارية تفتقر لعنصر المباغتة.
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